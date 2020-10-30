Пелоси поклялась, что Байден будет президентом "несмотря ни на что"

Демократ Джо Байден победит президента США Дональда Трампа и вступит в должность в январе, независимо от того, что может показать подсчет голосов в день выборов.

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В этом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поклялась журналистам на Капитолийском холме.

"Я абсолютно уверена, что Джо Байден будет избран президентом во вторник, -сказала Пелоси на пресс-конференции. — Каков бы ни был конечный результат выборов, которые состоятся во вторник, он будет избран. 20 января он вступит в должность президента Соединенных Штатов."

Репортеры поинтересовались, как демократы Палаты представителей намерены работать через разногласия между умеренными и крайне левыми фракциями партии.

"У нашего собрания есть прекрасный набор мыслей, связанных с поколениями, полом, гендерной идентичностью, этническим происхождением, географическими различиями и всем остальным, но единственное, что нас объединяет, — это наша приверженность американским рабочим семьям", — ответила Пелоси.

Ведущий Fox News Шон Хэннити обратил внимание на любопытную фразу Пелоси, в то время как его большая часть республиканской аудитории восприняла её слова как угрозу.

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Один комментатор назвал заявление Пелоси "вопиющим признанием того, что они будут обманывать любыми необходимыми средствами."

Другой написал в Твиттере:" Похоже, она говорит об открытой крамоле, а еще один сказал: "Гражданская война близка."