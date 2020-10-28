Досрочная явка на голосование в США бьёт все рекорды прошлых лет

Более 70 млн американцев уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США. Это более половины общей явки на выборах 2016 года.

По мнению Майкла Макдональда, профессора Флоридского университета, руководителя проекта "выборы в США", уже сейчас можно прогнозировать рекордную явку избирателей в США — около 150 млн человек, что составляет 65% от числа имеющих право голоса — и станет самым высоким показателем с 1908 года.