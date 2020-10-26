В Белоруссии существенно возрос уровень экстремизма среди протестующих. Об этом сообщил Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

"В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей", — пояснил Бычек.