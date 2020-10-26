Послы G7 назвали украинские выборы "демократией в действии"

Прошедшие местные выборы на Украине показали, что жители страны имеют возможность без проблем реализовать своё избирательное право. Активность населения показывает: люди заинтересованы в судьбе своих городов и регионов, уверены эксперты "G7" ("Большой семёрки").

Сообщение от лица "коллектива" опубликовали в официальном профиле "Twitter".

"Послы стран G7 приветствуют украинцев с реализацией своего демократического права голоса на выборах. Это — демократия в действии: граждане, которые принимают непосредственное участие в жизни своих городов и регионов", — указано в нём.

По итогам выборов эксперты Центризбиркома Украины отчитались о явке в 37%, что примерно на 10% меньше, чем на аналогичных выборах 2015 года.

Напомним: "G7" — "коллектив" из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США. Суть объединения — в "согласовании подходов" к вопросам международной политики. Решения "G7" необязательны к исполнению, поскольку внутри структуры нет даже устава.