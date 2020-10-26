Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?

Неутешительными стали итоги местных выборов на Украине для партии "Слуга Народа". Фракция Владимира Зеленского во многих городах не смогла побороться даже за второй тур голосования, и единственный плюс ситуации — в том, что выборы всё-таки не в Раду.

Комментируя ситуацию, главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва рассказал: если оценивать партийные списки, то представители "Слуги народа" кое-где идут даже не на втором, а на третьем месте.

Таким образом, "эйфория Зеленского" закончилась: наиболее ожесточённая схватка за избирателей развернулась между блоками "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".