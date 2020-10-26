Неутешительными стали итоги местных выборов на Украине для партии "Слуга Народа". Фракция Владимира Зеленского во многих городах не смогла побороться даже за второй тур голосования, и единственный плюс ситуации — в том, что выборы всё-таки не в Раду.
Комментируя ситуацию, главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва рассказал: если оценивать партийные списки, то представители "Слуги народа" кое-где идут даже не на втором, а на третьем месте.
Таким образом, "эйфория Зеленского" закончилась: наиболее ожесточённая схватка за избирателей развернулась между блоками "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".
"На первом месте локальная партия мэра, на втором — ОПЗЖ или "Евросолидарность", в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте). И лишь потом идут "слуги".
То есть если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то "слуги" становятся лишь третьей партией в стране, уступая и ОПЗЖ, и "Евросолидарности", — уточняет Гужва.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.