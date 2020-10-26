Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Волгограде мужчину избили из-за конфликта в родительском чате
Перемирие в Нагорном Карабахе сорвано, не успев начаться
В Амурской области мужчина напал с топором на полицейского
Ребёнок погиб, случайно выстрелив себе в грудь на своём дне рождения
Пьяного пассажира сняли с рейса за крики о террористах в самолёте
С космодрома Плесецк произведён запуск ракеты-носителя "Союз-2"
Третья попытка перемирия в Нагорном Карабахе назначена на сегодня
Выбор папы Франциска: впервые кардиналом стал чернокожий архиепископ
Роспотребнадзор выступил с очередной рекомендацией по защите от COVID

Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?

Неутешительными стали итоги местных выборов на Украине для партии "Слуга Народа". Фракция Владимира Зеленского во многих городах не смогла побороться даже за второй тур голосования, и единственный плюс ситуации — в том, что выборы всё-таки не в Раду.

Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?

Комментируя ситуацию, главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва рассказал: если оценивать партийные списки, то представители "Слуги народа" кое-где идут даже не на втором, а на третьем месте.

Таким образом, "эйфория Зеленского" закончилась: наиболее ожесточённая схватка за избирателей развернулась между блоками "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"На первом месте локальная партия мэра, на втором — ОПЗЖ или "Евросолидарность", в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте). И лишь потом идут "слуги".

То есть если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то "слуги" становятся лишь третьей партией в стране, уступая и ОПЗЖ, и "Евросолидарности", — уточняет Гужва.

 

Последние материалы
Киргизская революция: местные движущие силы и внешние интересанты
"Ядерная сделка" с Японией сорвалась
Оглашены данные экзитпола по "всеукраинскому опросу" Зеленского
В Волгограде мужчину избили из-за конфликта в родительском чате
Перемирие в Нагорном Карабахе сорвано, не успев начаться
В Амурской области мужчина напал с топором на полицейского
Исламский мир готов объявить экономический бойкот Франции
Ребёнок погиб, случайно выстрелив себе в грудь на своём дне рождения
Пьяного пассажира сняли с рейса за крики о террористах в самолёте
Музыковед: называя композиторов по фамилии мы пропагандируем расизм
Популярное
Новости Белоруссии
Названа дата возможного свержения Лукашенко

В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.

Названа дата возможного свержения Лукашенко
Макгрегор поддержал Нурмагомедова после боя с Гэтжи
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор поддержал Нурмагомедова после боя с Гэтжи
Единоборства. Новости и обзоры
Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи. Полное видео боя
Новости Украины
Глава ДНР рассказал, кто будет решать судьбу Донбасса
Игорь Буккер Чем можно заменить пьяный Октоберфест? Игорь Буккер Василий Амирджанов Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ Василий Амирджанов Любовь Степушова Эстония настроилась на отпор гомототалитаризму Любовь Степушова
Комментарии
Агрессивный ребенок: советы психолога по борьбе с детской агрессией
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Леонид Зюганов: жесткая изоляция может "убить" экономику
Не до того: почему отложен закон о наказании чиновников за оскорбление граждан
Как социальные лифты развалили СССР
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Саша Барон Коэн поблагодарил Трампа за бесплатную рекламу "Бората"
"Замыливать" конституционный процесс — ошибка Лукашенко
Карабах — первая вой﻿на активного использования беспилотников
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Кристина Орбакайте вернулась к матери из США "стильной штучкой"
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Закатов: ответственность за революцию лежит и на императорском доме
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников