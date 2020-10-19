Украина хочет ядерное оружие. Россия может ее разбомбить

Украинские политики часто возвращаются к теме возвращения стране статуса ядерной державы. Запад якобы должен учитывать этот фактор в отношениях с Украиной - вот только иностранные спецслужбы уверены, что РФ сразу же разбомбит ядерные объекты Украины.

Недавно экс-руководитель СБУ Смешко пригрозил западным странам возвращением ядерного оружия в случае, если они будут недостаточно помогать Украине в ее противостоянии с Россией.

"Очень громкое заявление, учитывая, что научных компетенций Украины, сейчас вряд ли хватит даже на "грязную бомбу", - отмечает "Голос Мордора". Хотя пр факту идея звучит как нечто реализуемое:

«В случае национального согласия по вопросу у Будапештском меморандуме на референдуме Зеленского, Украина начнёт разработку и производство ядерного оружия - тактического уровня как минимум, а так и «начинки» для крылатых ракет, способных выжечь ОРДЛО и Москву» - приводит телеграм-канал "Navodka" заявление политолога Алексея Протяченко.

Специалисты напомнили, что ранее на заявления истеблишмента Украины о возобновлении разработки ядерного оружия "власти и эксперты США и России единогласно и однозначно заявляли - мир никогда не допустит появления ядерного оружия у Украины".

Напомним, что после развала СССР Украина обладала третьим по количеству боеголовок ядерным арсеналом в мире. Сроки создания ядерного оружия в/на Украине эксперты оценивают в 5 лет.

По этому поводу эксперты телеграм-канала "Мышь в овощном" отписались в том духе, что"оценочным суждениям "небратьев" относительно сроков создания ядерного оружия можно верить, можно не верить.

"Мы не верим, например. А вот «грязную» бомбу, например, они могут сделать хоть завтра.Все, что для этого нужно - дурь в башке.А с ней в Киеве проблем нет"

А вот иностранные спецслужбы куда более откровенны.

«В случае, если Украина начнёт разработку и создание специальных боевых частей для ракет наземного и воздушного базирования, проще говоря - своего арсенала ядерного оружия, с огромной вероятностью Россия уничтожит объекты, на которых они будут производиться, причём скорее всего получив кулуарное одобрение со стороны лидеров ЕС и Запада" - считают они.

"Невозможно допустить, чтобы в центре Европы появилось ядерное оружие, которое может быть продано или бесконтрольно применено по спорным территориям или ядерной державе - России. Также стоит следить за возможностью создания и применения Украиной «грязной бомбы», это очень реальная угроза» - заявил в рассылке «Магав» источник в специальных службах Израиля.

Впрочем, украинские власти неоднократно заявляли о намерении вернуть себе статус ядерной державы. Ссылаясь на различные причины и факторы, в Киеве планируется развитие и разработка ядерного потенциала.

Но нужно как минимум хотя бы изредка вспоминать о здравом смысле, поскольку оснований для таких проектов у страны "кот наплакал".

Действительно, в 1991 году после принятия декларации о прекращении существовании СССР мир увидел четыре новые страны, обладающие ядерным статусом: Россию, Украину, Казахстан и Белоруссию. На выходе Киев имел в своем распоряжении почти 2000 боезарядов, более сотни штатных установок с различными межконтинентальными ракетами и несколько десятков стратегических бомбардировщиков.

Мировое сообщество, разумеется, поднапряглось - поскольку вместо одного ядерного соперника Запад получил в потенциале четверых. Конечно, все понимали, что вряд ли владение этими странами ядерными боезарядами несло серьезную угрозу, так как помимо России, в принципе только Казахстан мог вытянуть самостоятельно собственную ядерную программу, так как в наличии имелась научно-исследовательская и испытательная база.

Но Украина не имела ни работников в этой области, ни технических возможностей разработки. Главы сформировавшихся государств решили объединиться в структуру - орган под названием Объединенные вооруженные силы СНГ, появившийся в 1992 году.

После распада Советского союза и под напором мирового сообщества новые независимые державы с готовностью заявляли о том, что не обладают ядерным потенциалом, и избавлялись от оружия.

Так что Украина сама решила выйти из игры еще тогда - в 1991 году в Верховной Раде приняли постановление о безъядерном статусе страны. Позже, в 1992 году, Россия, Украина и США подписали соглашение о вывозе ядерного потенциала из Украины в Россию. Американцы еще и дали денег на его окончательное уничтожение.

Как украинская верхушка собирается пересматривать такое положение вещей сейчас - большой вопрос.