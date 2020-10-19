Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Украина хочет ядерное оружие. Россия может ее разбомбить

Украинские политики часто возвращаются к теме возвращения стране статуса ядерной державы. Запад якобы должен учитывать этот фактор в отношениях с Украиной - вот только иностранные спецслужбы уверены, что РФ сразу же разбомбит ядерные объекты Украины.

Украина хочет ядерное оружие. Россия может ее разбомбить

Недавно экс-руководитель СБУ Смешко пригрозил западным странам возвращением ядерного оружия в случае, если они будут недостаточно помогать Украине в ее противостоянии с Россией.

"Очень громкое заявление, учитывая, что научных компетенций Украины, сейчас вряд ли хватит даже на "грязную бомбу", - отмечает "Голос Мордора". Хотя пр факту идея звучит как нечто реализуемое:

«В случае национального согласия по вопросу у Будапештском меморандуме на референдуме Зеленского, Украина начнёт разработку и производство ядерного оружия - тактического уровня как минимум, а так и «начинки» для крылатых ракет, способных выжечь ОРДЛО и Москву» - приводит телеграм-канал "Navodka" заявление политолога Алексея Протяченко.

Специалисты напомнили, что ранее на заявления истеблишмента Украины о возобновлении разработки ядерного оружия "власти и эксперты США и России единогласно и однозначно заявляли - мир никогда не допустит появления ядерного оружия у Украины".

Напомним, что после развала СССР Украина обладала третьим по количеству боеголовок ядерным арсеналом в мире. Сроки создания ядерного оружия в/на Украине эксперты оценивают в 5 лет.

По этому поводу эксперты телеграм-канала "Мышь в овощном" отписались в том духе, что"оценочным суждениям "небратьев" относительно сроков создания ядерного оружия можно верить, можно не верить.

"Мы не верим, например. А вот «грязную» бомбу, например, они могут сделать хоть завтра.Все, что для этого нужно - дурь в башке.А с ней в Киеве проблем нет"

А вот иностранные спецслужбы куда более откровенны.

«В случае, если Украина начнёт разработку и создание специальных боевых частей для ракет наземного и воздушного базирования, проще говоря - своего арсенала ядерного оружия, с огромной вероятностью Россия уничтожит объекты, на которых они будут производиться, причём скорее всего получив кулуарное одобрение со стороны лидеров ЕС и Запада" - считают они.

"Невозможно допустить, чтобы в центре Европы появилось ядерное оружие, которое может быть продано или бесконтрольно применено по спорным территориям или ядерной державе - России. Также стоит следить за возможностью создания и применения Украиной «грязной бомбы», это очень реальная угроза» - заявил в рассылке «Магав» источник в специальных службах Израиля.

Впрочем, украинские власти неоднократно заявляли о намерении вернуть себе статус ядерной державы. Ссылаясь на различные причины и факторы, в Киеве планируется развитие и разработка ядерного потенциала.

Но нужно как минимум хотя бы изредка вспоминать о здравом смысле, поскольку оснований для таких проектов у страны "кот наплакал".

Действительно, в 1991 году после принятия декларации о прекращении существовании СССР мир увидел четыре новые страны, обладающие ядерным статусом: Россию, Украину, Казахстан и Белоруссию. На выходе Киев имел в своем распоряжении почти 2000 боезарядов, более сотни штатных установок с различными межконтинентальными ракетами и несколько десятков стратегических бомбардировщиков.

Мировое сообщество, разумеется, поднапряглось - поскольку вместо одного ядерного соперника Запад получил в потенциале четверых. Конечно, все понимали, что вряд ли владение этими странами ядерными боезарядами несло серьезную угрозу, так как помимо России, в принципе только Казахстан мог вытянуть  самостоятельно собственную ядерную программу, так как в наличии имелась научно-исследовательская и испытательная база.

Но Украина не имела ни работников в этой области, ни технических возможностей разработки. Главы сформировавшихся государств решили объединиться в структуру - орган под названием Объединенные вооруженные силы СНГ, появившийся в 1992 году.

После распада Советского союза и под напором мирового сообщества новые независимые державы с готовностью заявляли о том, что не обладают ядерным потенциалом, и избавлялись от оружия.

Так что Украина сама решила выйти из игры еще тогда - в 1991 году в Верховной Раде приняли постановление о безъядерном статусе страны. Позже,  в 1992 году, Россия, Украина и США подписали соглашение о вывозе ядерного потенциала из Украины в Россию. Американцы еще и дали денег на его окончательное уничтожение.

Как украинская верхушка собирается пересматривать такое положение вещей сейчас - большой вопрос.

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы ядерное оружие будапештский меморандум
Новости Все >
Внутри "Титаника" могут находиться останки погибших
Кристина Асмус назвала роль, за которую ей стыдно
Дарья Мельникова раскрыла, куда потратила гонорары за "Папиных дочек"
Чартерами на Занзибар можно будет улететь из шести городов России
Глебов покрасит бороду в клубные цвета после первого гола за "Ростов"
Грузы в одной из московских больниц будет доставлять беспилотник
Хакеры сумели взломать сайт президента Киргизии
Гуф назвал фаворита боя Нурмагомедов - Гэтжи
Люди временно теряют обоняние не только из-за коронавируса, заявил врач
Обнаружен более заразный штамм коронавируса
Последние материалы
Хакеры сумели взломать сайт президента Киргизии
Украина хочет ядерное оружие. Россия может ее разбомбить
Норвежские специалисты обнаружили новую мутацию коронавируса
Обнаружен более заразный штамм коронавируса
Народ Украины прокачают на отказ от Минских соглашений
В Чувашии единоросса хотят исключить из партии за ростовщичество
Мэр Архангельска подал в отставку
Низкая активность гена ATG7 приводит к развитию рассеянного склероза
Лавров - о перемирии в Карабахе: надежды не оправдались
Охота на колбасу: почему "Советскую" на Украине решили переименовать
Популярное
Общество
Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"

Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.

Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"
От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса
Новости Украины
От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса
Российский шоу-бизнес
Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами
Новости Украины
Родители Зеленского стесняются выходить на улицу из-за сына
Василий Амирджанов Высшая школа попала под "колпак" прокуратуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер
Комментарии
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Трамп пошутил, что может сбежать из США в случае проигрыша Байдену
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Собянин призвал самоизолироваться почти 3 миллиона москвичей
Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь
В 2020 году продажи шампанского в России выросли на 8,3%
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Собянин: трудовые мигранты покидают Москву
В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Взрывотехник рассказал о причине пожара на складе боеприпасов в Рязанской области
Китай раздавит Австралию за синофобию
Алиев готовится выступить перед народом Азербайджана
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Эксперты: правительство ставит рискованные задачи по демографии
Брежневский застой или апогей социализма?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников