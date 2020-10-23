Алиев: правительство Армении должно серьёзно подумать о своём поведении

Чем дольше идут военные действия в районе Карабаха, тем больше территорий оказываются подконтрольны Азербайджану. Так что руководству Армении стоит задуматься над своим поведением: в частности, рассказать, почему они второй раз нарушили режим перемирия.

Общаясь с журналистами японского издания "Nikkei", президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: добиться прекращения боевых действий в одностороннем порядке нереально. А после того, как в Ереване нарушили режим перемирия, под контролем Баку оказались город Зангилан и несколько сёл.

"Таким образом, чем больше времени проходит на поле боя, тем больше территорий мы освобождаем. Поэтому правительство Армении должно серьезно подумать о своём поведении", — высказался Алиев.

Президент отметил: если в Армении хотят мира и завершения конфликта, то не стоит пытаться отбить захваченные войсками Азербайджана территории.