"Как бы не простудиться на ваших похоронах". Главное из выступления Путина на форуме "Валдай"

В рамках завершающего дня XVII международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в этом году в Москве, с докладом "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира" выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства начал с необычного формата выступления. Президент выступал в этот раз по видеосвязи. При этом Путин подчеркнул, что нынешняя пандемия изменила жизнь всего мира. В том числе были отменены и многие глобальные мероприятия. Однако те же эксперты клуба как и всегда работали конструктивно и слаженно. Глава России отметил, что в период эпидемии многие "кое-что делают, но далеко не всё, что можно бы сделать в борьбе с такой масштабной проблемой, как коронавирус".

В России, по словам Путина, во главу угла с самого начала были поставлены жизнь и здоровье граждан:

"Помочь родителям, детям, людям старшего поколения. В том числе и принять меры, чтобы люди сохранили достаток и занятость".

О пандемии в гражданском обществе

Далее глава России подчеркнул:

"Коронавирус не отступил и представляет серьезную угрозу. И это создает ощущение, что начинается эпоха тектонических сдвигов во всех сферах жизни. По экспоненте набирают силу события, которые уже обсуждались на "Валдайском клубе". "Игра без правил" выглядит все устрашающе, как свершившийся факт".

Под этой "игрой" президент имел в виду некоторые особенности нынешней геополитики и информационной войны. Как отметил Путин, "человек стал беззащитен". В том числе и перед массовой пандемией.

Глав государства подчеркнул: "Жизнь показала, что дело не только в уровне развития медицинской науки, но и в доступности и массовости системы здравоохранения. И таких человеческих качествах, как сплоченность, нравственность, сила воли, забота о ближних".

Далее глава государства заявил, что "в кризисной ситуации могут адекватно действовать только дееспособные государства". По словам президента, так исторически сложилось, что "сильное государство — базовое условие развития России". И всю новейшую историю российские власти стремились это сильное государство выстроить. По мнению Путина, "в этом мы оказались правы".

При этом президент задался вопросом — "А что такое сильное государство?". Сила государства, по мнению Владимира Путина, "не в тотальном контроле и жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частных инициатив, даже не в силе вооруженных сил (хотя исторически и географически у России должны быть мощные вооруженные силы). Сила государства — в доверии к нему со стороны граждан. Люди — источник власти. И не только в рамках участия выборов, но в готовности делегировать властные полномочия".

С другой стороны, говоря о развитии демократии и гражданского общества, которое ведет с властью постоянный диалог, глава России подчеркнул, что "пытаться кого-то слепо копировать — вредно". Президент привел в пример иные государства с "импортированной демократией", где демократия выступает ширмой, и не идет речи о суверенитете, а скорее, о вассальных отношениях в адрес "импортеров демократии".

При этом, по словам Путина, для России "самая прочная основа для работы государства и общества — это доверие".

Затем президент заявил, что испытывает "чувство гордости за Россию. За граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное. И отдельно за медицинских работников".

По мнению российского лидера, в стране окончательно вызрело полноценное гражданское общество и это "гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России в будущем". Поэтому Путин стремится, "чтобы голос общества был слышен государством".

Впрочем, глава государства отметил и проблемы демократии, и подобного диалога в плане распознавания того, действительно ли это "мнение общества" или же некие внутренние, а часто и внешние информационные манипулятивные технологии? Только граждане страны должны определять в чём их общественный интерес. Однако президент еще раз подчеркнул, что "настоящее гражданское общество невозможно импортировать". Оно должно появиться само на основе традиций, истории, устоев общества. Вспомнил Путин в этой связи и печальный опыт 90-х, когда "в одно время общество формировали иностранные неправительственные фонды. Многие из них имели корыстный интерес. Были и энтузиасты, но и они в итоге служили средством в чужих руках".

По словам Путина, "сильное гражданское общество по определению национально ориентировано и суверенно. Обязанность государства — поддерживать общественные инициативы и открывать для них новые возможности. Это важнейшее на ближайшее десятилетие развитие России".

Международная политика

Далее президент перешел к вопросам международной политики. По словам Путина, "мир со времен "холодной войны" менялся несколько раз кардинально. И настолько быстро, что политические элиты не всегда понимали, куда меняется мир. Россия в это время боролась за выживание и за то, чтобы остаться субъектом мировой политики".

Президент напомнил:

"По сути послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами. С тех пор изменилась роль Британии, СССР не существует, а Россию попытались списать со счетов. Но мы трезво оцениваем наши возможности и потенциал. Глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах".

Одной же из ключевых задач глава России традиционно обозначил сохранение всех механизмов международной безопасности, которые показывают свою эффективность: а это ООН, Совет Безопасности и другие. По словам президента, сейчас ряд государств претендует на статус супердержав: Китай, Германия, Россия занимает определенную роль.

"И в нынешних условиях США вряд ли может претендовать на исключительность. Да и нужна ли она, эта исключительность?".

При всей современной раздробленности и фрагментарности международной жизни — недостаточно потенциала отдельных государств. Есть проблемы, требующие общемирового участия. Глава России в очередной раз выразил надежду на большую консолидированность мирового сообщества в текущих кризисных условиях.

Об экологии и кибербезопасности

Перейдя к проблемам экологии, президент РФ процитировал Экзюпери. Строчки о том, что просыпаясь каждое утро, "приведи в порядок свою планету", он перешел к проблеме глобальной экологии, предложив ввести понятие проблемы сверхпотребления. Противопоставить этой проблеме Путин предложил рачительную, разумную достаточность. По мнению главы России, "вспышки опасных болезней — это тоже ответ на вторжение человека в природу. Здесь же глобальные изменения климата и глобальное потепление. Если в силу потепления растает вечная мерзлота, может выделиться метан и климат может приблизиться к условиям Венеры". Чего, конечно, никому не хотелось бы.

Далее, президент перешел к "совсем другой теме", а именно к цифровому пространству и безопасности в нём.

Путин отметил: "Коронавирус стимулировал дистанционные информационные технологии. Вся эта инфраструктура должна действовать бесперебойно и безопасно. И дальнейшие цифровые изменения абсолютно неизбежны".

Пока есть и угрозы, и неспособность адекватного правового регулирования цифровой среды. И здесь Путин предложил ввести такое понятие, как "укрепление доверия". В том числе и между государствами в сфере сотрудничества в цифровой среде. По словам президента, "Россия продвигает меры по глобальной кибербезопасности. В том числе и пытаясь сотрудничать с США".

Однако глава государства подчеркнул: "Времена, когда все глобальные вопросы решались между Москвой и Вашингтоном давно канули в Лету. Но мы рассматриваем расширение диалога, как важный шаг к гораздо более широкой дискуссии. Если США не захотят вести такой диалог (что было бы, конечно, прискорбно), мы готовы вести эту работу со всеми заинтересованными партнерами".

Резюмируя, Путин отметил: "Мы живем в эпоху международных потрясений и кризисов. Но нам не привыкать. Человечество достигло высокого материального уровня, но столкнулось с потерей нравственных ориентиров и ощущения смысла существования, миссии человека на планете Земля. Такой кризис требует переосмысления целей, и начинать нужно с себя, с каждого человека, государства, сообщества. А потом переходить уже на глобальный уровень. И переоценка понадобится все равно. Но лучше пусть этот процесс начнется уже сейчас".

Завершил свою речь президент напоминаем о том, что планета и её ресурсы у нас общие, и что беречь их — задача всего человечества. В том числе и для молодых поколений, которые уже очень скоро придут на смену старшим.

Нагорный Карабах, отравление Навального и многое другое

Далее пошли ответы на вопросы из студии.

Первый был про те самые мировые кризисы в условиях пандемии, о которых в том числе говорил в докладе Путин.

Президент отметил, что как раз на эти кризисы, приводя в пример, обстановку в Сирии или Нагорном Карабахе, коронавирус никак не влияет. Но мировая экономика ухудшается. Но говоря об антироссийских санкциях Путин отметил: "Бог с ними, справимся".

Переходя к внутренней эпидемиологической обстановке, президент еще раз повторил:

"В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года. Например, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия. Нет такой необходимости".

Президенту задали вопрос и о возможных сокращениях в российской армии.

На что глава государства заявил: "Никаких решений пока у нас не планируется, мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков, это просто одно из предложений Министерства финансов, оно пока до меня даже не дошло. Это все дискуссии внутри правительственных ведомств между собой".

Естественно, что прозвучал и вопрос про нынешний карабахский конфликт.

Путин отметил, что "и Армения, и Азербайджан для России равные партнеры. У нас всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном", заявив при этом, что "для нас огромная трагедия, что в Нагорном Карабахе гибнут люди".

По словам президента: "Мы предлагали самые разные варианты урегулирования карабахского кризиса, в какие-то момент казалось, что мы найдем решение, к сожалению, этого не произошло, мы имеем конфликт в самом худшем варианте. Более 2 тысяч погибших с одной стороны конфликта в Карабахе, и с другой, общее количество погибших приближается к 5 тысячам. Я нахожусь в тесном контакте с Алиевым и Пашиняном, по нескольку раз в день говорю с ними по телефону".

Впрочем президент России напомнил, что "конфликт в Нагорном Карабахе начался в прошлом с жестоких преступлений против армянского народа". Но допустил возможность миротворческой операции даже с возможностью привлечение миротворцев США.

Также президента спросили и о будущем российской экономики, и о возможном её кризисе.

На что Путин ответил: "скорее всего, мы будем в рамках ожидаемых значений, где-то в районе 4%, при том, что сейчас инфляция составляет 3,9%". Более того, по словам президента: "У нас макроэкономические показатели в принципе приемлемые. Сокращение экономики во II квартале было 8%; в США, скажем, 9%; в еврозоне, по-моему, 14,5-14,7%. Вы упомянули про Швецию, которая не вводила никаких ограничений, но и у них оказался спад экономики. Сначала они обнародовали цифру 8,3%, потом скорректировали — чуть меньше 8%, 7,7%".

Далее снова была затронута тема Карабаха и Турции.

По словам главы государства, позиции России и Турции по многим вопросам не совпадают, не совпадают они и по вопросу Южного Кавказа. Заявления же Эрдогана по поводу Крыма Путину "неинтересны".

Далее был вопрос о белорусской ситуации.

Но здесь президент подчеркнул, что Россия в итоге в эти проблемы не вмешивалась. При этом президент подчеркнул, что обстановка в Белоруссии выгодно отличает её от Украины: "безоружным в спину в Минске не стреляли". С другой стороны, "возможно, поправки в Конституцию или новый основной закон Белоруссии станут выходом из нынешней ситуации".

Последовал вопрос и про "отравление Навального".

Здесь глава России озвучил очевидное: "Если бы Навального хотели отравить, его бы никто не отправил за границу. Сказали, что нашли следы "Новичка", передали данные в ОЗХО, а потом нам сказали, что это не "Новичок", так "Новичок" или не "Новичок"? Россия могла бы расследовать обстоятельства инцидента с Навальным, но партнёры не предоставляют ей данные".

При этом, говоря о том, почему вообще Алексей Навальный свободно был транспортирован в Германию, президент ответил: "У Навального были ограничения на выезд, но я дал поручение Генпрокуратуре его выпустить". И еще раз предложил провести совместное с Россией полномасштабное расследование.

Далее был вопрос про участие России в международной экономике, в частности, про строительство "Северного потока-2".

Президент подчеркнул: "Мы с Европой до сих пор не можем, годами "жуем" эту тему. Европа никак не может проявить какую-то элементарную самостоятельность и суверенитет для того, чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток-2".

Были вопросы и про экологию, и про нефть, и её добычу.

Путин подчеркнул, что к 2024 году Россия планирует сократить вредные промышленные выбросы на 20%. А к 2030 году сократить все антропогенные выбросы на 50%.

Далее был вопрос об отношении Путина к тому, что на Западе его считают "чуть ли не убийцей".

Президент ответил, что после Чечни в девяностые, где "как его только не изображали и не называли террористы", нынешние оценки "западных партнёров" его "не колышат". А все свое внимание он сосредотачивает на исполнении своих функций по росту благосостояния народа, "отсекая все лишнее".

Далее снова были вопросы про молодое поколение, про роль Путина в истории, про "мюнхенскую речь" и международную политику.

Что касается "мюнхенской речи", то Путин отметил, что доведись ему произносить эту речь второй раз и сейчас, то он бы не начал её с фразы "а… вот! Не послушались!", но международные отношения должны строиться на принципах уважения друг к другу и уважению суверенитетов. Говоря про изменения в Конституции, президент подчеркнул: "Поправки к Конституции РФ направлены не на "обнуление" президентских сроков, а на развитие страны". Что же касается своего выдвижения на выборах в 2024 году, российский лидер отметил: "Посмотрим, когда придёт время".

В итоге выступления Владимир Путин поблагодарил всех участников конференции и выразил надежду на встречу в личном формате в ближайшем будущем.