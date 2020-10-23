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Германия предложила принимать у себя на лечение "чужих" пациентов Covid

Институт общественного здравоохранения Германии заявил, что он способен обеспечить лечение пациентов с коронавирусом из других стран.

Германия предложила принимать у себя на лечение "чужих" пациентов Covid

В заявлении немецкого Института Роберта Коха (RKI) подчёркивается:

во время первой волны его отделения интенсивной терапии не были перегружены ни в какой момент, даже во время пика.

В Германии уверены, что страна будет в состоянии держать вирус под контролем с запасной мощностью 400 тысяч тестов в неделю.

В то же время RKI выпустил предупреждения о поездках для большей части Австрии, Ирландии, Польши и Швейцарии, советуя воздержаться от всех поездок, кроме "безотлагательных", поскольку в этих четырех странах за последние несколько дней резко возросло общее число случаев заболевания.

Будучи оптимистом в отношении оказания помощи другим странам, доктор Лотар Вилер, президент РКИ, быстро предупредил, что "общая ситуация стала очень серьезной", и немцы должны продолжать уважать меры социального дистанцирования, чтобы помочь предотвратить выход вируса из-под контроля.

ДЛЯ СПРАВКИ

Германия, как и большая часть Европы, в настоящее время переживает резкий рост числа инфекций:

  • за последние сутки было зарегистрировано 11 287 новых случаев заболевания, что является рекордом для страны за один день.
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