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ООН: пандемия замедлит и без того слабый прогресс в области прав женщин

Пандемия коронавируса угрожает свести на нет прогресс в достижении гендерного равенства, который уже ползет черепашьими темпами.

ООН: пандемия замедлит и без того слабый прогресс в области прав женщин

С таким заявлением выступила Организация Объединенных Наций.

"Гендерное насилие и неравенство на рабочем месте и в политическом руководстве почти так же плохи, как и 25 лет назад", — говорится в докладе глобального агентства "Женщины мира-2020."

"Только скромные успехи в области образования и снижение материнской смертности произошли с тех пор, как 189 членов ООН взяли на себя обязательство защищать права женщин на знаковой конференции в Пекине в 1995 году, — сказал генеральный секретарь Антониу Гутерриш. — Прогресс в направлении равенства власти и равных прав для женщин остается неуловимым".

По его словам, ни одна страна не достигла гендерного равенства, а теперь коронавирусный кризис "угрожает свести на нет те ограниченные достижения, которые были достигнуты."

Четверть века назад члены ООН провозгласили, что достижение гендерного равенства к 2030 году — одна из глобальных целей, наряду с такими "социальными бедами", как бедность и конфликты.

В докладе ООН указано, что мальчики и девочки с одинаковой вероятностью посещают начальную и среднюю школу, а женщины чаще, чем мужчины, поступают в высшие учебные заведения, но менее половины женщин работают на хорошо оплачиваемых должностях по сравнению с тремя четвертями мужчин.

"Это тот же самый разрыв, который существовал в 1995 году", — сказал Гутерриш.

Прогресс в гендерном равенстве в политическом руководстве также медленный, считают в ООН:

  • сегодня только восемь женщин возглавляют государства или правительства.

По данным ООН,

  • доля женщин на руководящих должностях почти такая же, как и в 1995 году;
  • среди одиноких женщин в возрасте от 25 до 54 лет работают четыре из пяти, но если у них есть партнер и ребенок, то этот показатель падает ниже половины;
  •  женщины чаще, чем мужчины, болеют, возможно, потому, что около 70 % медицинских работников-женщины.
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