Порошенко обвиняется в подготовке госпереворота

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту предполагаемого заговора экс-президента Петра Порошенко и его соратников.

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Об этом сообщил депутат от политической партии "оппозиционная платформа-за жизнь" Ренат Кузьмин, опубликовав в Facebook сканы соответствующих документов.

Среди других предполагаемых заговорщиков депутат назвал бывшего и. о. президента Украины Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, бывшего спикера парламента Андрея Парубия, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина и бывшего депутата Давида Жванию.

Последний, кстати, ранее сам признался в полиции, что участвовал в захвате власти в 2013–2014 годах. Экс-нардеп утверждал, что Порошенко намеренно спровоцировал напряженность во время так называемых майданных протестов в Киеве, стоя за нападением на известного журналиста и похищением демонстрантов.

Кузьмин также приложил сканы ответа Генпрокуратуры на свой запрос о возбуждении уголовного дела. Согласно документам, Порошенко расследовался в связи с попытками государственного переворота в 2013–2014 годах и в 2020 году.

Напомним, что 55-летний Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине как подозреваемый, так и свидетель. Его адвокаты ранее заявляли, что все уголовные дела против их подзащитного являются "фейковыми" и не имеют никакого юридического обоснования, настаивая на том, что они были возбуждены и расследованы с единственной целью "давления на оппозицию".