Китай предупредил Швецию о "последствиях" помех для работы "Huawei"

Скандал с покупкой частот 5G в Швеции набирает обороты. Напомним: ранее на рынок страны "зашла" китайская компания "Huawei" с целью приобрести права на пользование этими частотами. Однако контролирующие органы Швеции китайскому гиганту отказали. В ответ из Пекина сообщили: Стокгольму необходимо, пока не поздно, "занять объективную позицию".

Как оказалось, виновно в отказе Шведское управление связи и телекоммуникаций. За ведомство вступился премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

"Вся цель принятого нами законодательства заключается в обеспечении безопасности здесь, в Швеции… Но мы никогда не принимали его против какой-либо страны", — рассказал политик.

Однако Китай такие объяснения не устроили: по мнению Пекина, запрет на работу "Huawei" связан, скорее, с "недопуском Китая как государства".