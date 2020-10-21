Швеция запретила использование оборудования Huawei и ZTE в сетях 5G

Шведское почтовое и телекоммуникационное управление (PTS) запретило использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в своих сетях 5G.

Этот шаг происходит в преддверии аукционов спектра, которые должны начаться 10 ноября.

Шведский регулятор рассмотрел заявки и утвердило четыре компании для участия в аукционах, которые должны начаться 10 ноября.

В распространенном PTS документе сказано, что,

согласно законодательству, решение принято после консультаций со шведскими вооруженными силами и Службой безопасности, проводившимся, чтобы убедиться, что использование радиооборудования в диапазонах с частотой 3,5 ГГц и 2,3 ГГц не нанесет ущерба безопасности страны. "Продукты Huawei и ZTE должны быть постепенно выведены из эксплуатации не позднее 1 января 2025 года", — таков вердикт шведского регулятора.

Участники аукционов были также предупреждены о том, что зависимость от иностранных государств должна быть постепенно ликвидирована или заменена функциями или персоналом, базирующимися в Швеции.

Это решение может принести пользу конкурирующим фирмам Ericsson и Nokia, и он происходит на фоне давления на европейские государства со стороны Вашингтона, чтобы пересмотреть роль китайских компаний. США заявляют, что Huawei, в частности, может передать данные правительству в Пекине в шпионских целях.

К слову, в последние годы отношения между Швецией и Китаем ухудшились. А в сентябре шведская государственная космическая компания, как сообщается, объявила, что не будет продлевать контракты с Китаем или принимать новый китайский бизнес, ссылаясь на "изменения в геополитике".