Владимир Зеленский, выступая перед Верховной радой, анонсировал ряд интересных идей. В частности, продолжается работа над проектом "Крымская платформа".
"Крымская платформа" — своего рода "нормандский формат": странам-партнёрам Украины будет предложено войти в специальный координационный совет, чтобы как можно более тщательно оценить последствия "оккупации Крыма" и выработать "эффективный международный ответ".
Что это — реальная попытка наказать" Россию или просто очередной политический PR-проект? Рассказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Только на сайте "Правда. Ру".
"Думаю, что это просто попытка имитировать бурную деятельность со стороны Владимира Зеленского, в которой традиционно участвуют страны с антироссийской повесткой. Но к реальным шагам это не приведёт.
Может быть, в самом лучшем случае, выделят какие-то гранты, может быть, профинансируют формально учреждения, которые сейчас находятся на территории Украины или даже в Киеве", — уверен Безпалько.
Эксперт напоминает: подобных проектов множество, стоит вспомнить хотя бы ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие создана Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной 10 октября 1997 года).
"Вроде бы формально ГУАМ существует до сих пор, у него даже есть штаб-квартира, есть интернет-сайт, но в реальности никакого влияния на политику он не оказывает.
Точно также, я думаю, и "Крымская платформа" никакого влияния на Крым, на его статус оказывать не будет", — резюмирует Безпалько.
Специально для сайта "Правда. Ру".
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.