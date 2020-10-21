"Крымская платформа" Зеленского: попытка "наказания" РФ или пиар?

Владимир Зеленский, выступая перед Верховной радой, анонсировал ряд интересных идей. В частности, продолжается работа над проектом "Крымская платформа".

"Крымская платформа" — своего рода "нормандский формат": странам-партнёрам Украины будет предложено войти в специальный координационный совет, чтобы как можно более тщательно оценить последствия "оккупации Крыма" и выработать "эффективный международный ответ".

Что это — реальная попытка наказать" Россию или просто очередной политический PR-проект? Рассказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Только на сайте "Правда. Ру".

"Просто попытка имитировать бурную деятельность"

"Думаю, что это просто попытка имитировать бурную деятельность со стороны Владимира Зеленского, в которой традиционно участвуют страны с антироссийской повесткой. Но к реальным шагам это не приведёт. Может быть, в самом лучшем случае, выделят какие-то гранты, может быть, профинансируют формально учреждения, которые сейчас находятся на территории Украины или даже в Киеве", — уверен Безпалько.

Эксперт напоминает: подобных проектов множество, стоит вспомнить хотя бы ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие создана Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной 10 октября 1997 года).

"Вроде бы формально ГУАМ существует до сих пор, у него даже есть штаб-квартира, есть интернет-сайт, но в реальности никакого влияния на политику он не оказывает. Точно также, я думаю, и "Крымская платформа" никакого влияния на Крым, на его статус оказывать не будет", — резюмирует Безпалько.

Специально для сайта "Правда. Ру".