Зеленский: мы создаем формат "Крымская платформа"

Владимир Зеленский, выступая перед Верховной радой, анонсировал ряд интересных идей. В частности, продолжается работа над проектом "Крымская платформа".

"Крымская платформа" — своего рода "нормандский формат": странам-партнёрам Украины будет предложено войти в специальный координационный совет, чтобы как можно более тщательно оценить последствия "оккупации Крыма" и выработать "эффективный международный ответ".

В работу на "Крымской платформе" ранее были приглашены некоторые страны ЕС, Канада и США, а также Турция. Зеленский отметил, что данные страны "всегда оказывают поддержку" Украине

"Мы создаем формат "Крымская платформа". Я обговорил эту инициативу с представителями ЕС, Турции и другими партнерами", — заявил Зеленский.

Также Зеленский рассказал о работе по кризису на Донбассе, отметив, что "режим тишины" обновил рекорд.