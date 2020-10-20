Глава британского Минздрава нарвался на критику из-за отсутствия маски

Журналисты сфотографировали министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока во время его поездки на служебном автомобиле с водителем.

Примечательно, что на чиновнике в момент поездки не была надета медицинская маска. Формально Хэнкок не нарушил закон, поскольку соблюдение масочного режима требуется только в общественном транспорте, но глава Минздрава регулярно выступает за более жёсткие меры в связи с пандемией коронавируса.

Британцы подвергли критике чиновника за то, что он подверг опасности своего водителя и сам не следует рекомендациям, которые распространяет его ведомство.