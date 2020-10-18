Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган сделал провокационное заявление. Он отказался признавать российскую принадлежность Крымского полуострова и напомнил, что Крым принадлежит Украине.
Политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что Эрдоган уже "склонил свой сапог" над Украиной, чтобы стать "ханом ханов" и править не только Турцией.
Однако, по словам эксперта, Эрдоган и Зеленский непременно "получат по шее" от России за посягательство на её территории.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.