Сатановский: Зеленский и Эрдоган "получат по шее"

Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган сделал провокационное заявление. Он отказался признавать российскую принадлежность Крымского полуострова и напомнил, что Крым принадлежит Украине.

Политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что Эрдоган уже "склонил свой сапог" над Украиной, чтобы стать "ханом ханов" и править не только Турцией.

Однако, по словам эксперта, Эрдоган и Зеленский непременно "получат по шее" от России за посягательство на её территории.