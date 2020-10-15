Президент Киргизии уходит в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Киргизии, отмечая, что соответствующий документ уже подписан.

По словам Жээнбекова, он понимает, что ситуация без его отставки не разрешится. Поэтому мир в стране и её целостность для политика намного важнее, чем кресло президента, и он уходит. Президент подчеркнул: в истории он хотел бы остаться как человек, который "не проливал кровь и не стрелял в своих граждан".

"Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", — высказался Жээнбеков.

Также президент отметил: как Жапарову, так и остальным политикам необходимо остановить активные выступления своих сторонников, чтобы жители страны снова могли жить мирно.