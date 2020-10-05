Кризис в ЕАЭС растет: в Киргизии назревает вторая Белоруссия

В Киргизии после парламентских выборов грядут события аналогичные белорусским, считает эксперт Александр Собянин.

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У президента Жээнбекова всё под контролем

6 октября Киргизии состоялись парламентские выборы. Центрально-избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что по итогам выборов четыре политические партии смогут войти в новый состав парламента.

7% рубеж, по ее данным, преодолели партии: "Биримдик" (24%), "Мекеним Кыргызстан" (23%), "Бутун Кыргызстан" (7%) и "Кыргызстан" (9%).

В киргизский парламент — Жогорку Кенеш, в этом году из всех предыдущих партий прошлого созыва вошла только партия "Биримдик". Правящая Социал-демократическая партия, которую возглавлял осужденный экс-президент Алмазбек Атабмбаев, распалась.

"Биримдик" — единственная парламентская партия в ЕАЭС, которая провозгласила евразийство частью своей партийной идеологии наряду с демократическим социализмом. Полное название — Партия демократического социализма — евразийский выбор. Следует отметить, что в программе особо подчеркивается роль русского языка, как официального языка в Киргизской Республике.

В списках кандидатов от "Биримдик" значится родной брат главы государства Сооронбая Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков, который с 2011 по 2015 годы занимал пост спикера законодательного собрания и является действующим депутатом. Поэтому партию считают пропрезидентской, хотя сам Жээнбеков говорит, что представляет народ, а не какую-либо партию.

Партия "Мекеним Кыргызстан" (МК) выделяется ориентированностью на Китай, который рассматривается как главный инвестор в инфраструктурные проекты. В частности, в строительство железной дороги "Китай — Киргизия — Узбекистан" и крупного китайского логистического центра в Нарыне. Такой акцент на сотрудничество с Китаем не случаен. Он вытекает из состава спонсоров МК, который завязан на бизнес с Китаем.

"Мекеним Кыргызстан" так же считают пропрезидентской партией, так как в ней есть люди, тесно связанные с Жээнбековым, например, его сват Алиярбек Абжалиев. При этом партии "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик" конфликтуют между собой, дело доходит до публичных драк.

В партии "Кыргызстан" представлены кланы северян, которые также, как утверждается в СМИ, лояльны к южанину Жээнбекову.

Единственной оппозиционной называется партия "Бутун Кыргызстан", которая делает особый акцент на тяжелых последствиях пандемии коронавируса в Киогизии, пик которой пришелся на июнь и июль 2019 года. В частности, партия предлагает создать комиссию, которая должна изучить причины, которые привели к кризису в системе здравоохранения.

В Киргизии назревает вторая Белоруссия

5 октября 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Митинги в Бишкеке проводят пять партий: "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", подписавшие ранее резолюцию об объединении. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью. Таких грязных выборов никогда не было, и страна опозорилась на весь мир, считает Сулайманов.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции Александр Собянин, эти митинги, где звучат лозунги по свержению власти, показывают, что в Киргизии начались "большие события, аналогичные белорусским".

Эксперт считает, что "в этом больше всего виновата Россия и действующий президент Киргизии".

По словам Александра Собянина, за всеми партиями, прошедшими в парламент, включая оппозиционную, стоят российские силовики. Это, по его словам, "очень неприятно", потому что Россия "не заинтересована в благополучной Киргизии, а заинтересована только в полном управлении и контроле над Киргизией".

"Это не по-братски", — сказал Александр Собянин.

По мнению политолога, вина действующей власти заключается в том, что "президент, точно так же, как президент (Александр) Лукашенко, "зачем-то пририсовал себе цифры".

"Он курирует сразу две партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", пояснил Александр Собянин.

"Биримдик" представляет северных олигархов, предпринимателей, а "Мекеним Кыргызстан — миллиардера Райымбека Матраимова — одиозного таможенника, который финансирует большое количество партий. И, как и в случае с Белоруссией, никакого смысла в этом (фальсификации) не было. Потому что-то количество денег, которое они имели, им гарантировало прохождение в парламент и занятие большого количества мест", — отметил политолог.

Что представляет собой оппозиция?

Александр Собянин подчеркнул, что у оппозиции из пяти партий "ничего общего нет кроме двух вещей":

-они ставят во главу угла тему люстрации и борьбы с ворами-взяточниками, -в их составе находится большое количество молодежи и женщин, чего нет в официальных партиях, "где правят алчность, жадность и господин доллар, рубль, сом, господин денежка, и где женщины только для фигуративного присутствия". "Это представительные партии, которые не набрали достаточного числа голосов для очень высокого, а по сути, запретительного барьера в 7%", — отметил Александр Собянин.

Москве и Бишкеку надо услышать народ Киргизии

Эксперт подчеркнул, что Москве и Бишкеку, чтобы не получить новый масштабный кризис в ЕАЭС, "надо принять верное решение".

"России надо перестать играть, манипулировать и стравливать киргизские партии и организации, общественные силы между собой. Властям Киргизии надо понять, что ответственность, в конечном итоге, будет персональная. Республика пережила ряд революций, две из которых были кровавые. Киргизы — это не просто кочевой народ, это древний народ с древними воинскими организациями, самоорганизацией по военному времени", — предупредил эксперт.

У народа сегодня два конкретных требования —социальная справедливость и "перестать вытирать об нас ноги", сделал вывод Александр Собянин.

Киргизия останется пророссийской?

Согласно Конституции Киргизии, политическая партия, победившая на выборах, может рассчитывать, максимум, на 65 депутатских мандатов. Парламентское большинство выдвигает премьер-министра, который, согласно поправкам к Конституции, вступившим в силу 1 декабря 2017 года, имеет в Киргизии значительные полномочия.

Поправки также заметно усложнили процедуру выхода фракции той или иной партии из коалиции парламентского большинства. Для этого теперь требуется набрать не простое большинство, а не менее двух третей от общего числа депутатов фракции. До этого правительства, которые формировались парламентским большинством, уходили в отставку, не проработав и года.

Так же часто в Киргизии менялись лидеры, представляя то северные кланы, то южные. Нынешний президент уже пятый в истории Киргизии. Таким же результатом может похвастаться Украина, что не придает этим странам стабильности. Однако, в отличие от Украины, Киргизия так и не стала антироссийской, быть может потому, что Запад не видит смысла там закрепляться — страна бедна на ресурсы и не имеет общей границы с Россией.

Из ресурсных достоинств Киргизии можно назвать только несколько золоторудных месторождений, и то крупнейшее уже контролируется Китаем. Сегодня значительная часть молодежи уехала на заработки — в основном в Россию.

Сооронбай Жээнбеков заявил, что только за последние десять лет трудовые мигранты и соотечественники, проживающие за рубежом, перевели в Киргизию свыше 19 миллиардов долларов. Это больше объема прямых иностранных инвестиций (8,3 миллиарда долларов за тот же период) и экспорта Киргизии (18 миллиардов).

До сих пор Киргизия находится в очень тяжелом пограничном конфликте с Таджикистаном из-за таджикских анклавов на своей территории, там постоянно происходят вооруженные конфликты с жертвами.

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