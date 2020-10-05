В Киргизии после парламентских выборов грядут события аналогичные белорусским, считает эксперт Александр Собянин.
6 октября Киргизии состоялись парламентские выборы. Центрально-избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что по итогам выборов четыре политические партии смогут войти в новый состав парламента.
7% рубеж, по ее данным, преодолели партии: "Биримдик" (24%), "Мекеним Кыргызстан" (23%), "Бутун Кыргызстан" (7%) и "Кыргызстан" (9%).
В киргизский парламент — Жогорку Кенеш, в этом году из всех предыдущих партий прошлого созыва вошла только партия "Биримдик". Правящая Социал-демократическая партия, которую возглавлял осужденный экс-президент Алмазбек Атабмбаев, распалась.
"Биримдик" — единственная парламентская партия в ЕАЭС, которая провозгласила евразийство частью своей партийной идеологии наряду с демократическим социализмом. Полное название — Партия демократического социализма — евразийский выбор. Следует отметить, что в программе особо подчеркивается роль русского языка, как официального языка в Киргизской Республике.
В списках кандидатов от "Биримдик" значится родной брат главы государства Сооронбая Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков, который с 2011 по 2015 годы занимал пост спикера законодательного собрания и является действующим депутатом. Поэтому партию считают пропрезидентской, хотя сам Жээнбеков говорит, что представляет народ, а не какую-либо партию.
Партия "Мекеним Кыргызстан" (МК) выделяется ориентированностью на Китай, который рассматривается как главный инвестор в инфраструктурные проекты. В частности, в строительство железной дороги "Китай — Киргизия — Узбекистан" и крупного китайского логистического центра в Нарыне. Такой акцент на сотрудничество с Китаем не случаен. Он вытекает из состава спонсоров МК, который завязан на бизнес с Китаем.
"Мекеним Кыргызстан" так же считают пропрезидентской партией, так как в ней есть люди, тесно связанные с Жээнбековым, например, его сват Алиярбек Абжалиев. При этом партии "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик" конфликтуют между собой, дело доходит до публичных драк.
В партии "Кыргызстан" представлены кланы северян, которые также, как утверждается в СМИ, лояльны к южанину Жээнбекову.
Единственной оппозиционной называется партия "Бутун Кыргызстан", которая делает особый акцент на тяжелых последствиях пандемии коронавируса в Киогизии, пик которой пришелся на июнь и июль 2019 года. В частности, партия предлагает создать комиссию, которая должна изучить причины, которые привели к кризису в системе здравоохранения.
5 октября 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Митинги в Бишкеке проводят пять партий: "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", подписавшие ранее резолюцию об объединении. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью. Таких грязных выборов никогда не было, и страна опозорилась на весь мир, считает Сулайманов.
Как сказал "Правде.Ру" руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции Александр Собянин, эти митинги, где звучат лозунги по свержению власти, показывают, что в Киргизии начались "большие события, аналогичные белорусским".
Эксперт считает, что "в этом больше всего виновата Россия и действующий президент Киргизии".
По словам Александра Собянина, за всеми партиями, прошедшими в парламент, включая оппозиционную, стоят российские силовики. Это, по его словам, "очень неприятно", потому что Россия "не заинтересована в благополучной Киргизии, а заинтересована только в полном управлении и контроле над Киргизией".
"Это не по-братски", — сказал Александр Собянин.
По мнению политолога, вина действующей власти заключается в том, что "президент, точно так же, как президент (Александр) Лукашенко, "зачем-то пририсовал себе цифры".
"Он курирует сразу две партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", пояснил Александр Собянин.
"Биримдик" представляет северных олигархов, предпринимателей, а "Мекеним Кыргызстан — миллиардера Райымбека Матраимова — одиозного таможенника, который финансирует большое количество партий. И, как и в случае с Белоруссией, никакого смысла в этом (фальсификации) не было. Потому что-то количество денег, которое они имели, им гарантировало прохождение в парламент и занятие большого количества мест", — отметил политолог.
Александр Собянин подчеркнул, что у оппозиции из пяти партий "ничего общего нет кроме двух вещей":
-они ставят во главу угла тему люстрации и борьбы с ворами-взяточниками,
-в их составе находится большое количество молодежи и женщин, чего нет в официальных партиях, "где правят алчность, жадность и господин доллар, рубль, сом, господин денежка, и где женщины только для фигуративного присутствия".
"Это представительные партии, которые не набрали достаточного числа голосов для очень высокого, а по сути, запретительного барьера в 7%", — отметил Александр Собянин.
Эксперт подчеркнул, что Москве и Бишкеку, чтобы не получить новый масштабный кризис в ЕАЭС, "надо принять верное решение".
"России надо перестать играть, манипулировать и стравливать киргизские партии и организации, общественные силы между собой. Властям Киргизии надо понять, что ответственность, в конечном итоге, будет персональная. Республика пережила ряд революций, две из которых были кровавые. Киргизы — это не просто кочевой народ, это древний народ с древними воинскими организациями, самоорганизацией по военному времени", — предупредил эксперт.
У народа сегодня два конкретных требования —социальная справедливость и "перестать вытирать об нас ноги", сделал вывод Александр Собянин.
Согласно Конституции Киргизии, политическая партия, победившая на выборах, может рассчитывать, максимум, на 65 депутатских мандатов. Парламентское большинство выдвигает премьер-министра, который, согласно поправкам к Конституции, вступившим в силу 1 декабря 2017 года, имеет в Киргизии значительные полномочия.
Поправки также заметно усложнили процедуру выхода фракции той или иной партии из коалиции парламентского большинства. Для этого теперь требуется набрать не простое большинство, а не менее двух третей от общего числа депутатов фракции. До этого правительства, которые формировались парламентским большинством, уходили в отставку, не проработав и года.
Так же часто в Киргизии менялись лидеры, представляя то северные кланы, то южные. Нынешний президент уже пятый в истории Киргизии. Таким же результатом может похвастаться Украина, что не придает этим странам стабильности. Однако, в отличие от Украины, Киргизия так и не стала антироссийской, быть может потому, что Запад не видит смысла там закрепляться — страна бедна на ресурсы и не имеет общей границы с Россией.
Из ресурсных достоинств Киргизии можно назвать только несколько золоторудных месторождений, и то крупнейшее уже контролируется Китаем. Сегодня значительная часть молодежи уехала на заработки — в основном в Россию.
Сооронбай Жээнбеков заявил, что только за последние десять лет трудовые мигранты и соотечественники, проживающие за рубежом, перевели в Киргизию свыше 19 миллиардов долларов. Это больше объема прямых иностранных инвестиций (8,3 миллиарда долларов за тот же период) и экспорта Киргизии (18 миллиардов).
До сих пор Киргизия находится в очень тяжелом пограничном конфликте с Таджикистаном из-за таджикских анклавов на своей территории, там постоянно происходят вооруженные конфликты с жертвами.
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