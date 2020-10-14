Совет Европы предложил Лукашенко "помочь с реформами"

Руководство Совета Европы выступило с очередным заявлением в адрес властей Белоруссии.
Ничего принципиально нового в нём нет:
И, на всякий случай напомнили о готовности прийти на помощь, направив на путь к реформам:
"Прекращение кризиса и проведение реформ невозможны только проправительственными силами. Успех будет, если в процесс включатся все, в том числе и оппозиция. Совет Европы готов помочь Белоруссии на ее пути к подлинным реформам", — написано в документе, подписантами которого стали Милтиадис Варвициотис, председатель комитета министров Совета Европы, Рик Демс, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы и Мария Пейчинович-Бурич, генсек совета.
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