Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко ультиматум. В течение 13 дней он должен объявить об уходе в отставку, прекратить насилие на улицах, а также отпустить всех политических заключённых.
Экс-кандидат в президенты угрожает действующему главе государства общенациональной забастовкой.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что ультиматум оппозиционера спровоцирует новую волну протестов в республике.
"Это заявление может послужить поводом для мобилизации протеста, поскольку Тихановская явно играет на обострении. Все прекрасно видели, что Лукашенко приехал к политзаключенным в СИЗО и пытается с ними о чем-то договориться. Договориться, конечно, далеко не на равных условиях, а с позиции человека, который как раз и лишил их свободы", — пояснил эксперт.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.