Эксперт: за ультиматумом Тихановской последует новая волна протестов

Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко ультиматум. В течение 13 дней он должен объявить об уходе в отставку, прекратить насилие на улицах, а также отпустить всех политических заключённых.

Экс-кандидат в президенты угрожает действующему главе государства общенациональной забастовкой.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что ультиматум оппозиционера спровоцирует новую волну протестов в республике.