Украина поддержит санкции ЕС против Белоруссии

Введённые и планируемые санкции против Белоруссии нашли поддержку не только в ЕС, но и в руководстве Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба озвучил позицию Киева: власти согласны как с теми санкциями, которые уже ввели, так и с теми, которые пока рассматриваются (к ним Украина присоединится, естественно, после одобрения их в ЕС).

"Наша позиция относительно Белоруссии является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", — рассказал Кулеба.

Напомним, что изначально санкции не затронули Лукашенко: представители ЕС надеялись на продолжение дипломатического диалога и оставили "дверь открытой". Однако последние события в республике (использование против митингующих дубинок и слезоточивого газа) заставили чиновников ЕС изменить позицию. Если уже в ближайшее время ситуация в РБ не поменяется, в санкционные списки попадёт и Лукашенко, подчеркнули они.