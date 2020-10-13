МВД Белоруссии предупредили протестующих на улицах Минска, а заодно и проинформировали "заинтересованную мировую общественность", что готовы начать применять для разгона протестующих боевое оружие.
Причина, по словам Геннадия Казакевича, заместителя главы ведомства, в том, что
"️протесты, сконцентрировавшиеся в Минске, стали чётко организованными и крайне радикальными".
Казакевич уверен, что кто-то уготовил Белоруссии судьбу бывших советских республик, переживших цветные революции.
"От имени МВД заявляю: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Мы обеспечим порядок в стране", — заверил он.
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