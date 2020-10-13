МВД Белоруссии: мы будем применять боевое оружие для разгона толпы

МВД Белоруссии предупредили протестующих на улицах Минска, а заодно и проинформировали "заинтересованную мировую общественность", что готовы начать применять для разгона протестующих боевое оружие.

Причина, по словам Геннадия Казакевича, заместителя главы ведомства, в том, что

"️протесты, сконцентрировавшиеся в Минске, стали чётко организованными и крайне радикальными".

Казакевич уверен, что кто-то уготовил Белоруссии судьбу бывших советских республик, переживших цветные революции.