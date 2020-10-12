В Минске проходит акция протеста пенсионеров

В Минске проходит акция протестов с участием людей пенсионного возраста. Сбор пенсионеров происходил на площади Независимости.

Затем колонна протестующих двинулась по центральному проспекту к площади Якуба Коласа.

Минский метрополитен временно закрыл станцию "Площадь Якуба Коласа" из-за протеста.