В Минске проходит акция протестов с участием людей пенсионного возраста. Сбор пенсионеров происходил на площади Независимости.
Затем колонна протестующих двинулась по центральному проспекту к площади Якуба Коласа.
Минский метрополитен временно закрыл станцию "Площадь Якуба Коласа" из-за протеста.
"Двенадцатого октября в 17.05 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро "Площадь Якуба Коласа". Поезда следуют без остановки на данной станции. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", — сказано в сообщении метрополитена.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.