7 стран заподозрили Facebook в лояльности к педофилам и террористам

Правительства семи стран раскритиковали Facebook за план ввести сквозное шифрование сообщений, чтобы "защитить частную жизнь миллиардов людей".

По мнению политиков, это позволит педофилам и террористам свободно обмениваться материалами.

Откуда такие выводы

В воскресенье в The Sun вышла статья министра внутренних дел Великобритании Прити Патель, в которой говорилось, что план Facebook "только поможет террористам и педофилам", и обвинила технологический гигант в неспособности придумать какую-либо "заслуживающую доверия" стратегию борьбы с сексуальным насилием над детьми.

"Это изменение сделает почти невозможным восстановление онлайн-преступных разговоров", — написала министр, ссылаясь на мнение "некоторых чиновников".

Патель назвала аргументы Facebook "раздутыми" и обвинила руководство компании в желании "закрыть глаза на ужасные злоупотребления".

В своей позиции Лондон оказался не одинок:

группа Five Eyes (Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия и Канада), к которой на этот раз присоединились Индия и Япония — выпустила совместное заявление, в котором потребовала от Facebook предоставить бэкдор для служб безопасности, чтобы получить доступ к зашифрованным сообщениям.

"Технологические компании должны включать в себя механизмы, позволяющие правительственным службам в соответствии с их юридическими полномочиями получить доступ к данным в понятном и удобном формате," — говорится в заявлении.

Еще больше масла в огонь подлила основанная Конгрессом США детская благотворительная организация, опубликовавшая данные, свидетельствующие о том, что "на Facebook приходятся колоссальные 94 % всех случаев сексуального насилия над детьми, распространяемых в интернете":

"из почти 17 млн сообщений, связанных с распространением более 69 млн изображений и видео детской порнографии, более 15,8 млн публиковались и распространялись в Facebook, — говорится в недавнем докладе Национального центра по пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC).

Facebook пока никак не отреагировал на эти обвинения и требования со стороны правительств.

Напомним, о намерениях Facebook Instagram Direct полностью зашифровать сообщения в своем приложении для обмена сообщениями и Instagram Direct, в дополнение к уже зашифрованному WhatsApp, были известны, по крайней мере, с 2019 года. Потенциальное изменение будет означать, что никто, кроме отправителя и получателя сообщения, не сможет увидеть или изменить его содержание.

Решения, представленные Facebook еще осенью 2019 года, были направлены в первую очередь на предотвращение контактов педофилов с потенциальными жертвами. Они включали в себя ряд новых процедур отслеживания: