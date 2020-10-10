По обвинению в организации массовых беспорядков в Бишкеке задержан бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов.

Об этом сообщила пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики.

"Десятого октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД Киргизии на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек был задержан один из активных участников Курсан Асанов", — сказано в сообщении.