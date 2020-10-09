Принц Гарри и Меган Маркл выиграли суд над папарацци

Принц Гарри и Меган Маркл выиграли суд против фотоагентства Х17, сотрудники которого незаконно, используя дроны, сделали фотографии их сына Арчи, сообщает Sky News.

По словам адвоката супругов, руководство агентства признало свою вину и согласилось компенсировать издержки, связанные с судебным разбирательством.

Также компания должна будет выдать герцогу и герцогине Сассекским все тайно сделанные фотографии и уничтожить имеющиеся копии.

Напомним, в конце июля принц Гарри и Меган Маркл подали иск в суд из-за того, что папарацци тайно сделали фотографии их ребёнка.

Оказалось, что фотоагентства три раза в день запускало в небо дроны, чтобы получить желаемые снимки.

Ранее представители компании заявляли, что купили фотографии у неизвестных им фотографов, которые сделали кадры во время публичной прогулки семьи.