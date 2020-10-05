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Вице-премьера Италии судят за "похищение" более 130 мигрантов

Маттео Сальвини, глава правой итальянской партии Lega Nord, предстал перед судом из-за приказа, подписанного им в 2019 году, о запрете мигрантам высаживаться на берега страны.

Вице-премьера Италии судят за "похищение" более 130 мигрантов

Слушания сопровождались митингами как в поддержку, так и против политика.

Люди из обоих лагерей прошли маршем через Катанию, второй по величине город на Сицилии, скандируя лозунги и неся транспаранты в поддержку или против дела Сальвини. Митинги проходили под усиленным полицейским надзором.

В чём дело

Сальвини, который занимал пост вице-премьера и министра внутренних дел до сентября 2019 года, обвиняется в "похищении при отягчающих обстоятельствах".

Они касаются инцидента в июле прошлого года, когда он лично отказал судну береговой охраны, которое спасло 131 мигранта, в числе которых было более 10 несовершеннолетних, в разрешении причалить на Сицилии.

Протестующие, критикующие его политику, обвиняют его

  • в нарушении прав человека,
  • в том, что его риторика "в основном основана на предвзятом представлении о расизме и социальных различиях".

Люди, поддерживающие Сальвини, который возглавляет антииммиграционную партию Lega Nord, настаивали, что он не сделал ничего плохого.

"Неужели после стольких лет мы все еще колония? Что мы все еще должны следовать за этими людьми, которые высадятся на Сицилии, потому что они убеждены, что бутерброда и колбасы достаточно, чтобы получить голоса?" — говорят сторонники экс-министра (цитата RT)

Что говорят участники процесса

Защита Сальвини настаивает на том, что

  • он действовал не один, отдавая приказ о закрытии Сицилийского порта,
  • такое решение было принято коллективно правительством,
  • решение не было незаконным.

Прокуроры считают, что, отказав судну во входе в порт, Сальвини нарушил международное право, обязывающее заботиться о спасенных людях. В отдельном обвинении утверждается, что Сальвини злоупотреблял своей властью, лишая мигрантов их личной свободы.

Сам политик ранее заявил СМИ:

"Я признаю себя виновным в защите Италии и итальянцев."

Если Маттео Сальвини признают виновным в "похищении", ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Что дальше?

Дальнейшие слушания назначены на ноябрь и декабрь.

Судьи вызвали в качестве свидетелей премьер-министра Италии Джузеппе Конте, министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и бывшего министра инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли. Все трое в то время входили в коалиционное правительство вместе с Сальвини.

Напомним,

  • Судно "Грегоретти", о котором идет речь, продержалось в море около недели и получило разрешение на высадку мигрантов только после того, как Франция, Германия, Ирландия, Люксембург и Португалия согласились их принять.
  • Во время своего 14-месячного пребывания на посту министра внутренних дел Сальвини выступал за жесткий подход к нелегальной иммиграции. Еще в 2018 году он объявил итальянские порты закрытыми для спасательных судов, заполненных мигрантами, что вызвало многочисленные противостояния между судами и итальянскими властями.
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