"Из ЕС с любовью": почему Лукашенко "обделили" санкциями

В ЕС всё ещё ожидают, что Лукашенко предпочтёт молчанию диалог. Именно поэтому его данные не фигурируют пока в санкционных списках, которые принимаются в ЕС. Так описал ситуацию Эммануэль Макрон, президент Франции.

Вроде бы в ЕС не признают Лукашенко — а на диалог надеются. Вроде бы и говорят о нелегитимности — а санкции против него не вводят. Не могут принять окончательное решение?

Для читателей "Правды. Ру" — эксклюзивный комментарий Владимира Лепёхина, генерального директора в Институте ЕврАзЭс.

"Дело в том, что позиция в отношении Лукашенко разная в Европе. Потому что есть русофобские радикалы — именно Литва, Польша, прежде всего, которые русофобскую волну разгоняют, естественно, антилукашенковскую — тоже. С ними, конечно, вынуждены считаться с ЕС, многие страны, понятно, присоединяются к санкциям, которые прибалтийские страны и Польша инициируют. У Макрона своя позиция", — отметил Лепёхин.

Говорят одно - делают другое?

Соединенные Штаты в лице Трампа не заинтересованы в том, чтобы осуществлять серьезное давление на Белоруссию, Макрон не заинтересован в том, чтобы осуществлять давление на Белоруссию. То есть риторика Парижа — необозначение окончательной позиции.

"Это очень сложное позиционирование, такая игра, когда риторика — это одно, действия — совершенно другое. Одно дело — безответственные Польша и Литва, которые думают только о своих частных интересах и паразитируют на русофобских настроениях в НАТО, в ЕС. А другое — Макрон, который может делать противоречивые заявления в силу разных причин", — уверен эксперт.

"Нужно уметь отделять риторику от реальных интересов"

"Поэтому в той же самой Европе, в Европейском союзе Меркель может поддерживать версию с Навальным, с одной стороны, поскольку на нее давят.

А с другой, она прекрасно понимает, что риторика риторикой — а "Северный поток" нужно строить", — резюмирует Лепёхин.

Материал подготовлен специально для сайта "Правда. Ру".