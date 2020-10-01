В Лондоне установили памятник герою книг Джоан Роулинг Гарри Поттеру.
"Бронзовая статуя станет следующей, которая присоединится к коллекции статуй на тему фильмов на лондонской Лестер-сквер", — сообщает Forbes.
Кроме памятника знаменитому мальчику-волшебнику на площади можно увидеть и других киногеров, среди которых:
Гарри Поттер изображён летящим на метле "Нимбус-2000" во время игры в квиддич. Поклонники помнят эту сцену в первом фильме под названием "Гарри Поттер и философский камень".
В 2021 году исполнится 20 лет со дня премьеры картины.
Ранее "Правда. Ру" писала о том, что в 2021 году выйдет игра по мотивам книг о Гарри Поттере. Сообщается, что она будет не только на современных консолях, но и на консолях будущего (PlayStation 5 и Xbox Series X).
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".