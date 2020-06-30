В 2021 году выйдет игра по мотивам книг о Гарри Поттере

Издание Bloomberg подтвердило информацию о ролевой игре во вселенной Гарри Поттера. Это будет крупнобюджетный проект, информация о нем появилась еще осенью 2018 года.

Игра про Гарри Поттера выйдет в 2021 году. Сообщается, что она будет не только на современных консолях, но и на консолях будущего (PlayStation 5 и Xbox Series X).

Главный персонаж компьютерной игры — волшебник, его имя на данный момент неизвестно.

Любителей виртуальных игр ждет большой открытый мир: здесь будет и школа магии Хогвартс, и ее окрестности.

Сначала проект хотели анонсировать в рамках DC FanDome (будет проходить 22-24 августа), но потом планы изменились.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что автор серии книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг обвиняется в плагиате. Иск выдвинули наследники покойного детского писателя Эдриана Джейкобса. Они считают, что Джоан Роулинг скопировала значительную часть книги "Гарри Поттер и кубок огня" из работы Джейкобса "Приключения волшебника Вилли. Часть первая. Яростная земля".