Издание Bloomberg подтвердило информацию о ролевой игре во вселенной Гарри Поттера. Это будет крупнобюджетный проект, информация о нем появилась еще осенью 2018 года.
Игра про Гарри Поттера выйдет в 2021 году. Сообщается, что она будет не только на современных консолях, но и на консолях будущего (PlayStation 5 и Xbox Series X).
Главный персонаж компьютерной игры — волшебник, его имя на данный момент неизвестно.
Любителей виртуальных игр ждет большой открытый мир: здесь будет и школа магии Хогвартс, и ее окрестности.
Сначала проект хотели анонсировать в рамках DC FanDome (будет проходить 22-24 августа), но потом планы изменились.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что автор серии книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг обвиняется в плагиате. Иск выдвинули наследники покойного детского писателя Эдриана Джейкобса. Они считают, что Джоан Роулинг скопировала значительную часть книги "Гарри Поттер и кубок огня" из работы Джейкобса "Приключения волшебника Вилли. Часть первая. Яростная земля".
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.