Байден: Трамп - президент, который всё портит

Дональд Трамп — худший президент в истории. Он занимается только тем, что всё портит. Американское общество обеднело, стало ожесточённым и "больным" — вот итоги работы Трампа только за один срок.

С такими заявлениями выступил главный оппонент Трампа, Джо Байден, в рамках больших дебатов к Кливленде.

"Это президент, который портит всё. Вы — худший президент, который когда-либо был в Америке", — заявил Байден.

Байден также обвинил Трампа в связях с Кремлём и назвал его "Путинским Щенком".

"Факт состоит в том, что я вступал в противостояние с Путиным и ясно давал понять ему, что я не буду поддаваться на его уловки, а он (Трамп) — щенок Путина, он даже не в состоянии сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат", — эмоционально высказался Байден.

Также Байден сообщил: Трамп сильно зависим от того, что скажут в Кремле, в частности, от мнения Владимира Путина.