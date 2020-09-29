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Автор Антон Куликов

Против России и "Газпрома": названа главная цель политики Трампа в Европе

Госсекретарь США Майк Помпео 28 сентября начал визит в Грецию. Казалось бы, проблем в регионе хватает — это и напряженные отношения Греции с Турцией, и конфликт в Карабахе, и пандемия коронавируса. Но американцы верны себе. Одной из главных тем визита стали поставки российских энергоносителей.

Против России и

Помпео: США хотят независимости Европы от России

Майк Помпео в интервью агентству новостей АМНА рассказал, в чем заключается европейская политика президента США Дональда Трампа. А заключается она в том, чтобы сделать Европу независимой от России и российского газа.

"Политика президента Трампа для всей Европы заключается в укреплении её возможности за счёт диверсификации набора источников энергии. И не зависеть от России и "Газпрома"", — сообщил госсекретарь.

И добавил, что "зависимость" от России и "Газпрома" — это "нехорошо и небезопасно".

"Это создаёт риск и, честно говоря, стоит людям больше денег, чтобы отапливать свои дома и использовать другие способы энергии", — сказал Помпео.

Среди мер по противодействию госсекретарь назвал противодействие "Северному потоку-2", инвестиции и поддержку в развитии мощностей по приему сжиженного природного газа (которые, по словам Помпео, "продвинулись по всему региону"). Ну и кроме того, "взаимосвязь Греции в том, что касается различных источников энергии, не только газа, но и нефтепродуктов и нефти".

Не мытьем, так катаньем

Наверное, для европейцев заявление Помпео об усилиях США обеспечить их независимость от России не совсем приятны. Ибо непонятно, в чем же, собственно говоря, эта независимость выражается, коль скоро Европа ее получает от кого-то.

Но все же нельзя не отметить, что американцы весьма последовательны в проведении своей политики. Уж насколько Трампа заботят европейские проблемы, вопрос открытый (хотя, подозреваем, совсем не заботят). Но что касается выкручивания рук своим европейским партнерам, здесь США равных нет.

В общем, не новость тот факт, что поставки российских энергоносителей в Европу сокращаются. Конечно, по большей части это происходит из-за пандемии коронавируса, и проблема здесь не только у России. Но все же нельзя отрицать и влияния той самой политики диверсификации поставок, о которых говорит Помпео.

Ну и конечно, самое пристальное внимание сейчас приковано к проекту "Северный поток-2", реализация которого под большим вопросом. Много говорится о том, что Берлин весьма заинтересован в том, чтобы газопровод был достроен, поскольку он выгоден Германии. Но даже без учета истории с Алексеем Навальным, следует напомнить, что с декабря прошлого года — после американских санкций — строительство газопровода остановлено. И не возобновляется.

Как бы не называли санкции США и угрозы американских политиков, но на данный момент реального противодействия им нет. А стало быть, у Вашингтона нет оснований каким-либо образом корректировать свою политику.

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Темы санкции майк помпео северный поток-2
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