Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Обнаружены останки морского животного размером более 30 метров
В ходе осеннего призыва планируется призвать 128 тысяч новобранцев
Восстановление экономики Китая замедлилось - Bloomberg
Танкисты отразили нападение условного противника на командный пункт
Медитация метта делает людей счастливее
Молодые люди пытались ввезти в Краснодарский край килограмм наркотика
В Тюмени местный житель крал деньги из офисов фирм и магазинов
ЦБ: просроченные долги россиян составили более триллиона рублей
Врачи скорой смогут оказывать помощь пациентам без их согласия

Пакистанец пытался поджечь офис Charlie Hebdo

Пакистанец, обвиняемый в нанесении ножевых ранений двум людям в Париже на прошлой неделе, хотел поджечь офис Charlie Hebdo за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, но не знал, что журнал сменил адрес.

Пакистанец пытался поджечь офис Charlie Hebdo

Об этом сообщила прокуратура Парижа.

"Подозреваемый в нападении имел при себе три бутылки уайт-спирита и легковоспламеняющийся растворитель для краски, — написано в сообщении. — Его первоначальный план состоял в том, чтобы проникнуть в офис журнала, а затем поджечь его с помощью бутылок уайт-спирита".

По данным правоохранителей, в телефоне мужчины была обнаружена трехминутная видеозапись на урду, которая якобы содержала объяснение его мотивов:

"Здесь, во Франции, они делают карикатуры на нашего чистого и великого пророка Мухаммеда… сегодня я восстану против этого", — сказал подозреваемый в клипе, цитируемом прокурором.

"Ранее этот же мужчина ударил ножом двух человек возле бывшей штаб-квартиры Charlie Hebdo, потому что он думал, что это были сотрудники журнала, — отметил прокурор Рикард. — Пострадавшие были госпитализированы, их травмы не представляли угрозы для жизни".

Жертв в этот раз удалось избежать благодаря тому, что скандальный сатирический журнал "переместился в нераскрытое место" после того, как редакция подверглась нападению исламистов в январе 2015 года. Тогда, напомним, 12 человек были убиты прямо офисе боевиками, возмущенными публикацией карикатур на исламского пророка.

Читайте также:

Мусульманский мир ополчился на Charlie Hebdo

Последние материалы
Турция отрицает, что ее самолет F-16 сбил армянский истребитель
Совбез ООН призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе
Чиновник Минздрава: в больницах уже заняты 90% коек
Канада и Британия ввели санкции против Александра Лукашенко
Раздражение, аллергия, ожоги: бьюти-процедуры, которые следует избегать
Германия: военщина заигрывает с нацистами
Похолодание климата связано с вулканическими процессами, а не с метеоритами
Обнаружены останки морского животного размером более 30 метров
В ходе осеннего призыва планируется призвать 128 тысяч новобранцев
Восстановление экономики Китая замедлилось - Bloomberg
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Новости футбола
Шейдаев ответил Мхитаряну по ситуации в Нагорном Карабахе
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер Василий Амирджанов "Глубинное государство" объявило мистическую войну Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова
Комментарии
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников