Пакистанец пытался поджечь офис Charlie Hebdo

Пакистанец, обвиняемый в нанесении ножевых ранений двум людям в Париже на прошлой неделе, хотел поджечь офис Charlie Hebdo за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, но не знал, что журнал сменил адрес.

Об этом сообщила прокуратура Парижа.

"Подозреваемый в нападении имел при себе три бутылки уайт-спирита и легковоспламеняющийся растворитель для краски, — написано в сообщении. — Его первоначальный план состоял в том, чтобы проникнуть в офис журнала, а затем поджечь его с помощью бутылок уайт-спирита".

По данным правоохранителей, в телефоне мужчины была обнаружена трехминутная видеозапись на урду, которая якобы содержала объяснение его мотивов:

"Здесь, во Франции, они делают карикатуры на нашего чистого и великого пророка Мухаммеда… сегодня я восстану против этого", — сказал подозреваемый в клипе, цитируемом прокурором. "Ранее этот же мужчина ударил ножом двух человек возле бывшей штаб-квартиры Charlie Hebdo, потому что он думал, что это были сотрудники журнала, — отметил прокурор Рикард. — Пострадавшие были госпитализированы, их травмы не представляли угрозы для жизни".

Жертв в этот раз удалось избежать благодаря тому, что скандальный сатирический журнал "переместился в нераскрытое место" после того, как редакция подверглась нападению исламистов в январе 2015 года. Тогда, напомним, 12 человек были убиты прямо офисе боевиками, возмущенными публикацией карикатур на исламского пророка.

Читайте также:

Мусульманский мир ополчился на Charlie Hebdo