Пакистанец, обвиняемый в нанесении ножевых ранений двум людям в Париже на прошлой неделе, хотел поджечь офис Charlie Hebdo за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, но не знал, что журнал сменил адрес.
Об этом сообщила прокуратура Парижа.
"Подозреваемый в нападении имел при себе три бутылки уайт-спирита и легковоспламеняющийся растворитель для краски, — написано в сообщении. — Его первоначальный план состоял в том, чтобы проникнуть в офис журнала, а затем поджечь его с помощью бутылок уайт-спирита".
По данным правоохранителей, в телефоне мужчины была обнаружена трехминутная видеозапись на урду, которая якобы содержала объяснение его мотивов:
"Здесь, во Франции, они делают карикатуры на нашего чистого и великого пророка Мухаммеда… сегодня я восстану против этого", — сказал подозреваемый в клипе, цитируемом прокурором.
"Ранее этот же мужчина ударил ножом двух человек возле бывшей штаб-квартиры Charlie Hebdo, потому что он думал, что это были сотрудники журнала, — отметил прокурор Рикард. — Пострадавшие были госпитализированы, их травмы не представляли угрозы для жизни".
Жертв в этот раз удалось избежать благодаря тому, что скандальный сатирический журнал "переместился в нераскрытое место" после того, как редакция подверглась нападению исламистов в январе 2015 года. Тогда, напомним, 12 человек были убиты прямо офисе боевиками, возмущенными публикацией карикатур на исламского пророка.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".