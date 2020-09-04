Мусульманский мир ополчился на Charlie Hebdo

Десятки демонстрантов вышли на улицы Кашмира, чтобы выразить протест против очередной выходки французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Напомним, в ознаменование начала судебного процесса над джахаддистами, разгромившими в 2015 году редакцию и убившими нескольких сотрудников, Charlie Hebdo ещё раз опубликовала те самые карикатуры на пророка Мухаммеда, которые привели тогда к трагедии.

Люди жгли французские флаги и скандировали "прекратите лаять, французские собаки" и "остановите Charlie Hebdo".

"Пакистанское правительство должно немедленно разорвать дипломатические отношения с Францией", — заявил религиозный деятель Мохаммад Заман.

Сообщается, что на сегодня, 4 сентября, после пятничной молитвы запланировано еще несколько демонстраций.

Посольство Франции в Пакистане призвало своих граждан "держаться подальше от любых митингов" и "избегать любых перемещений" в течение дня.

Чем закончатся демонстрации сегодня, предугадать никто не берётся, поскольку богохульство является очень чувствительным вопросом в Пакистане, второй по численности мусульманской стране с населением около 220 миллионов человек, где даже недоказанные обвинения в оскорблении ислама могут привести к убийствам и линчеванию.

"Опубликованные карикатуры ударили по чувствам миллионов мусульман. Мы надеемся, что ответственные за этот презренный поступок предстанут перед судом", — сказал министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

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