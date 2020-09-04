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Мусульманский мир ополчился на Charlie Hebdo

Мир

Десятки демонстрантов вышли на улицы Кашмира, чтобы выразить протест против очередной выходки французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Мусульманский мир ополчился на Charlie Hebdo

Напомним, в ознаменование начала судебного процесса над джахаддистами, разгромившими в 2015 году редакцию и убившими нескольких сотрудников, Charlie Hebdo ещё раз опубликовала те самые карикатуры на пророка Мухаммеда, которые привели тогда к трагедии.

Люди жгли французские флаги и скандировали "прекратите лаять, французские собаки" и "остановите Charlie Hebdo".

"Пакистанское правительство должно немедленно разорвать дипломатические отношения с Францией", — заявил религиозный деятель Мохаммад Заман.

Сообщается, что на сегодня, 4 сентября, после пятничной молитвы запланировано еще несколько демонстраций.

Посольство Франции в Пакистане призвало своих граждан "держаться подальше от любых митингов" и "избегать любых перемещений" в течение дня.

Чем закончатся демонстрации сегодня, предугадать никто не берётся, поскольку богохульство является очень чувствительным вопросом в Пакистане, второй по численности мусульманской стране с населением около 220 миллионов человек, где даже недоказанные обвинения в оскорблении ислама могут привести к убийствам и линчеванию.

"Опубликованные карикатуры ударили по чувствам миллионов мусульман. Мы надеемся, что ответственные за этот презренный поступок предстанут перед судом", — сказал министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

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