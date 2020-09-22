Нобелевский комитет решил не проводить традиционную церемонию по вручению премий из-за пандемии коронавируса.

"Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали", — сказано в сообщении комитета.