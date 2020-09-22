Конец белорусской многовекторности - с Россией жить надёжнее

По мнению председателя Минской парламентской комиссии по международным делам, в условиях, когда мир поворачивается против Белорусской администрации, многосторонняя внешняя политика страны уже не соответствует ее целям.

Андрей Савиных считает, что ситуация в Белоруссии и ухудшение отношений правительства с Западом означают, что страна должна официально повернуть на восток и сосредоточиться на улучшении своих связей с Россией и другими восточными государствами.

"С моей точки зрения, сегодня уже есть достаточные основания утверждать, что многосторонняя политика … больше не обеспечивает тех внешних условий, которые нам нужны для благоприятного развития Беларуси", — сказал Савиных.

По его мнению,

"главным приоритетом Белоруссии сейчас должно стать укрепление политических, экономических и военных отношений с Россией в рамках Союзного государства".

Депутат также отметил, что страна должна сосредоточиться на своих отношениях с Китаем, Индией, Ираном, Турцией и Вьетнамом, чтобы стать частью "Евразийского макрорегиона"."