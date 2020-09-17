Новый премьер-министр Японии Суга намерен укрепить альянс с США

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал проводить политику, которая укрепит союз его страны с США, и выразил надежду, что Токио установит стабильные отношения как с Китаем, так и с Россией.

Эти заявления Суга сделал во время своей первой пресс-конференции в качестве премьер-министра после приведения к присяге в среду. Теперь он-официальный преемник Синдзо Абэ, который ушел в отставку после почти 8 лет пребывания на этом посту.

Новый премьер-министр заявил, что будет придерживаться политики роста "Абэномики", продвигая реформы, включая дерегулирование, сохранил около половины состава кабинета своего предшественника.

На дипломатическом фронте 71-летний Суга намерен "оставить" японо-американский альянс основой внешней политики.

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