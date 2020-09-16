Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием

Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу с успешным избранием на должность. Российский лидер сообщил, что уверен: как авторитет, так и огромный политический опыт помогут политику на посту главы правительства Японии.

"Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", — сообщает президент РФ в поздравлении.

По мнению российского лидера, конструктивное взаимодействие двух стран поможет укрепить стабильность и безопасность как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и во всем мире. Кроме того, сотрудничество — то, что отвечает интересам народов обеих стран.

Напомним: Ёсихидэ Суга, по сути, встал "у руля" Японии 14 сентября, когда был выбран главой правящей Либерально-демократической партии. 16 сентября с этим согласился и парламент страны. Предшественник Суги, Синдзо Абэ, в конце августа неожиданно для многих сообщил о завершении своей карьеры в связи с состоянием здоровья.