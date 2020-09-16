Весь кабинет министров Японии ушёл в отставку вслед за Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вместе со своим кабинетом официально подал в отставку.

Во вторник Абэ в последний раз присутствовал на заседании Кабинета министров, где символически подвёл итоги своей работы на посту премьера японского правительства:

" Я посвятил свое тело и душу экономическому восстановлению и дипломатии, чтобы защитить национальные интересы Японии каждый божий день с тех пор, как мы вернулись к власти", - сказал Абэ.

Напомним, в понедельник главный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга был избран преемником Абэ на посту лидера правящей Либерально-демократической партии. Сегодня ему предстоит получить подтверждение от парламента, где большинство составляет ЛДП.

Будучи убежденным реформатором, Суга заявил, что его главным приоритетом на этом посту будет борьба с пандемией коронавируса и поддержка экономики, борющейся в условиях кризиса здравоохранения, но он также поклялся следовать некоторым приоритетам Абэ, включая его "Абэномику", которая сочетает легкую денежно-кредитную политику с фискальным стимулированием.

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