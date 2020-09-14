Лидером правящей партии в Японии стал генсек правительства Ёсихидэ Суга.

Изменится ли внешний политический вектор Японии? Как смена лидера правящей партии Японии повлияет на отношения с Россией?

На эти вопросы в интервью "Правде.Ру" ответил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

"Нет, я думаю, что ни во внутренней, ни во внешней политике Ёсихидэ Суга ничего не изменится. Возможно, будут какие-то нюансы. Он же должен показать, что он не слепой продолжатель Абэ, который возвёл его на этот пост.

Он будет реализовывать те решения, которые ему будет нашептывать Абэ. Абэ должен был ещё в течение года занимать этот пост, поэтому многие вещи он не успел сделать.

Что касается внешней политики, то здесь следует ожидать усиления военно-политического союза с Соединёнными Штатами, но многое будет зависеть от того, кто станет президентом США.

Будет взят курс на улучшение отношений с Китаем, потому что это очень серьёзное направление для Японии. Конечно, будут предприниматься попытки улучшить отношения с Южной Кореей, которые зашли в тупик при Абэ. И также нужно будет решать проблемы с Северной Кореей. В частности, речь идёт о возвращении японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами, и о ликвидации ракетно-ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

В отношениях с Россией будет продолжаться тот курс, который проводил Абэ. Это курс на подписание мирного договора. За этим разговором о мирном договоре стоит желание получить обратно северные территории, то есть четыре южно-курильских острова. РФ и Япония будут обсуждать этот вопрос, Суга будет рупором Абэ на этих переговорах", — пояснил эксперт.