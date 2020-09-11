Польский историк: мы можем скоро увидеть возвращение Российской империи

Польский историк из Академии военного искусства Пётр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24 предупредил страны — члены ЕС о том, что в самое ближайшее время на карте мира может появиться новая форма Российской империи.

По мнению учёного, произойдёт это, как только "Белоруссия подпишет с РФ договор о Союзном государстве", что будет означать "включение" её в систему России.

"Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию с позиции исторического опыта, то именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если россияне полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнёмся с новым видом Российской империи на нашей границе", — уверен Грохмальский.

По его словам, всё, что сегодня "делает Путин", вся текущая "российская стратегия" в отношении Белоруссии — наглядное свидетельство стремления "овладеть культурой и цивилизацией" и "создать в рамках Союзного государства российскую империю".