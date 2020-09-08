Лукашенко: досрочные выборы президента в РБ возможны

Досрочные президентские выборы могут быть организованы в Белоруссии. Но это произойдёт только после проведения конституционной реформы.

Об этом в интервью российским журналистам рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"А. Лукашенко (близко к тексту): "Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", — написал в своём Телеграм-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Лукашенко также согласился, что в первые дни протестных акций силовики перестарались с применением силы в отношении митингующих. С каждым таким случаем президент обещал разобраться.

По мнению главы государства, за протестными акциями стоят США, а их реальная цель — Россия.

"Вы должны чётко понимать, что тем, кто всё это делает, нужны не мы, а вы", — цитирует Бабаян Александра Лукашенко.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко готов создавать с Россией Союзное государство. Но сначала, по его мнению, необходимо, чтобы начали работать уже существующие институты.