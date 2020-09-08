Досрочные президентские выборы могут быть организованы в Белоруссии. Но это произойдёт только после проведения конституционной реформы.
Об этом в интервью российским журналистам рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"А. Лукашенко (близко к тексту): "Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", — написал в своём Телеграм-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
Лукашенко также согласился, что в первые дни протестных акций силовики перестарались с применением силы в отношении митингующих. С каждым таким случаем президент обещал разобраться.
По мнению главы государства, за протестными акциями стоят США, а их реальная цель — Россия.
"Вы должны чётко понимать, что тем, кто всё это делает, нужны не мы, а вы", — цитирует Бабаян Александра Лукашенко.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко готов создавать с Россией Союзное государство. Но сначала, по его мнению, необходимо, чтобы начали работать уже существующие институты.
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