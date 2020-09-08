Лукашенко назвал условие для интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам, в котором выразил готовность к дальнейшей интеграции с Россией.

Однако у белорусского лидера есть одно замечание. По его словам, сначала должны заработать все институты в рамках Союзного государства.

"Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты", — сообщил Лукашенко.

Слова президента республики опубликовал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.