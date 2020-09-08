Двух белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые ранее покинули территорию Белоруссии, задержали на украинской границе.
Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.
Напомним, Кравцов и Родненков пересекли белорусско-украинскую границу в 4 утра 8 сентября. С ними пыталась выехать и Мария Колесникова, однако её задержали из-за подписки о невыезде.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.