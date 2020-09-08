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Немецкий политик: Берлин опекает Навального и не хочет помочь Ассанджу

Мир

Депутат немецкого Бундестага Хейке Хензель, заместитель главы парламентской группы партии Левых, призывает свое правительство оказать медицинскую помощь тяжелобольному основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Немецкий политик: Берлин опекает Навального и не хочет помочь Ассанджу

По мнению фрау Хензель, политика Берлина в части "оказания помощи нуждающимся" весьма избирательна:

  • правительство во главе с канцлером не жалеет сил, когда речь заходит о российском оппозиционере Алексее Навальном, и не замечает реальной угрозы, нависшей над Ассанджем:

"Я спрашиваю свое правительство: если оно может доставить российского оппозиционера Алексея Навального в берлинскую больницу Шарите, почему оно не сделает то же самое предложение тяжелобольному Джулиану Ассанжу? А вместо этого поддерживает организованную США атаку на журналистов, свободу прессы и демократию", — заявила депутат Будестага, выступая перед сторонниками Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Англии и Уэльса. 

Напомним, что основатель WikiLeaks, провел последние 16 месяцев в тюрьме строгого режима Белмарш, к нему даже не пускали посетителей. 49-летний мужчина неоднократно жаловался на ухудшение своего здоровья и подвергался тому, что докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер назвал "длительными психологическими пытками".

 Обвинения, выдвинутые против журналиста: заговор, вербовка хакеров для оказания ему помощи, нарушение закона о шпионаже США и заговор с целью совершить компьютерное вторжение,чтобы помочь бывшему разоблачителю армии США Челси Мэннингу.

  • Хензель призвала правительство Германии предоставить Ассанджу "политическое убежище в Германии или на территории ЕС".   

 Массовые акции поддержки основателя WikiLeaks проходят в Великобритании

Десятки людей, включая модельера Вивьен Вествуд, а также журналиста и режиссера-документалиста Джона Пилгера, пришли в понедельник — день начала слушаний по делу экстрадиции Ассанджа в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы — на Олд-Бейли поддержать основателя WikiLeaks и потребовать его освобождения.

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