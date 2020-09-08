Немецкий политик: Берлин опекает Навального и не хочет помочь Ассанджу

Депутат немецкого Бундестага Хейке Хензель, заместитель главы парламентской группы партии Левых, призывает свое правительство оказать медицинскую помощь тяжелобольному основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
По мнению фрау Хензель, политика Берлина в части "оказания помощи нуждающимся" весьма избирательна:
"Я спрашиваю свое правительство: если оно может доставить российского оппозиционера Алексея Навального в берлинскую больницу Шарите, почему оно не сделает то же самое предложение тяжелобольному Джулиану Ассанжу? А вместо этого поддерживает организованную США атаку на журналистов, свободу прессы и демократию", — заявила депутат Будестага, выступая перед сторонниками Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Англии и Уэльса.
Напомним, что основатель WikiLeaks, провел последние 16 месяцев в тюрьме строгого режима Белмарш, к нему даже не пускали посетителей. 49-летний мужчина неоднократно жаловался на ухудшение своего здоровья и подвергался тому, что докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер назвал "длительными психологическими пытками".
Обвинения, выдвинутые против журналиста: заговор, вербовка хакеров для оказания ему помощи, нарушение закона о шпионаже США и заговор с целью совершить компьютерное вторжение,чтобы помочь бывшему разоблачителю армии США Челси Мэннингу.
Массовые акции поддержки основателя WikiLeaks проходят в Великобритании
Десятки людей, включая модельера Вивьен Вествуд, а также журналиста и режиссера-документалиста Джона Пилгера, пришли в понедельник — день начала слушаний по делу экстрадиции Ассанджа в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы — на Олд-Бейли поддержать основателя WikiLeaks и потребовать его освобождения.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.