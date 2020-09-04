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Столтенберг: Афины и Анкара готовы договариваться

Мир

Греция и Турция встретятся для переговоров по снижению вероятности столкновений в Восточном Средиземноморье и созданию механизмов деконфликтации.

Столтенберг: Афины и Анкара готовы договариваться

Об этом сообщил глава НАТО Йенс Столтенберг:

"Обе стороны пока договорились предотвращать инциденты в спорных водах Восточного Средиземноморья. После моих бесед с греческими и турецкими лидерами два союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО, чтобы создать механизмы военной деконфликтации для снижения риска инцидентов и аварий в Восточном Средиземноморье".

Напомним, что эти два государства, будучи союзниками по блоку НАТО, находятся сегодня в состоянии военно-морского противостояния. Началось оно с того, что Турция направила исследовательское судно в спорные воды вблизи Кипра.

Поскольку турецкий флот в настоящее время проводит учения с боевой стрельбой вблизи Северного Кипра, а Франция и Италия присоединяются к Греции для проведения собственных военных учений вблизи Крита, напряжённость в последние недели неуклонно растёт.

Каков настрой будущих участников переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность каких-либо уступок Греции, заявив, что его страна возьмёт "всё, на что она имеет право в Средиземном, Эгейском и Чёрном морях".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поклялся расширить территориальные претензии своей страны в Ионическом море на 12 морских миль от её береговой линии, шаг, который, как Турция ранее заявила, будет основанием для войны.

Несмотря на воинственную риторику, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил ранее на этой неделе, что Турция "готова к диалогу" с Грецией.

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