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Трамп сокращает взносы в ВОЗ. Конгресс против

Мир

Администрация Трампа начинает сокращать членские взносы США во Всемирную организацию здравоохранения. Конгресс намерен оспорить это.

Трамп сокращает взносы в ВОЗ. Конгресс против

Напомним, что США выпустили официальное уведомление о выходе из ВОЗ в июле, после того как Дональд Трамп обвинил организацию в "потакании Китаю" и неспособности сдержать пандемию коронавируса.

Однако, согласно имеющемуся соглашению между Конгрессом США и ВОЗ выйти из состава организации Штаты могут только через год. То есть, обязаны платить все свои взнося как минимум до июля 2021.

К моменту уведомления о выходе первый транш в размере $58 млн уже был выплачен. Подходит время направлять второй транш — около $62 млн.

Как заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам международных организаций Нерисса Кук, эти средства, а также $18 млн, причитающиеся за предыдущий год, "будут перепрограммированы в ООН для выплаты других взносов”.

Администрация также будет вносить ограниченные добровольные взносы в ВОЗ в тех областях, где нет альтернативы. Это включает в себя единовременную выплату $68 млн гуманитарной медицинской помощи ВОЗ в Ливии и Сирии и ее усилия по искоренению полиомиелита, главным образом в Афганистане и Пакистане.

Для демократов это всё - повод лишний раз "пнуть" республиканца Трампа

Демократы в Конгрессе оспорили право президента сокращать или отвлекать средства от ВОЗ, заявив, что это является нарушением совместной резолюции Конгресса, которая ознаменовала соглашение, заключенное во время вступления США в глобальный орган здравоохранения в 1948 году.

"Наше понимание закона таково, что если Соединенные Штаты решат выйти, пройдет год, прежде чем он вступит в силу, и в течение этого периода мы должны выплатить то, что мы должны. Это означает, что мы все ещё должны за 2019, 2020 и, по крайней мере, часть 2021 года", — сказал Тим Райзер, помощник по внешней политике Патрика Лихи, сенатора-демократа от штата Вермонт.

Сенатор Лихи считает намерения Трампа "ужасно недальновидными и крайне несвоевременными", вызванными "попыткой президента обвинить других в том, что его администрация плохо справляется с этой пандемией”:

"Кто-то где-то допустил ошибки, и их нужно исправить. Но безрассудно выходить из организации, которая нужна нам для борьбы не только с этой пандемией, но и с бесчисленными другими угрозами общественному здоровью во всем мире”, — говорит сенатор-демократ.

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