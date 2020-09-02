Свергнутый президент Мали попал в больницу

Бывший президент Мали Ибрагим Бабукар Кейта оказался на больничной койке. 75-летнего политика срочно госпитализировали в частную клинику.

Напомним, что его свергли в результате военного переворота. Сначала мятежники держали бывшего главу государства в заложниках, пока он не отрёкся от поста и не распустил парламент. После этого его доставили в личную резиденцию в пригороде Бамако. Здание продолжали охранять военные мятежники.

В каком состоянии в больнице находится Бабукар Кейта, неизвестно. Потребуется ли ему госпитализация в зарубежные госпитали, не сообщается.

Мятеж произошёл в Мали 18 августа. Военные захватили власть, но готовы выполнять все международные договоры. На время переходного периода будет назначен новый президент, который может быть выбран как из числа военных, так и среди гражданских лиц.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вину за мятеж в Мали возложили на Россию. Лидеры мятежа Садио Камара и Малик Диау перед организацией госпереворота якобы проходили подготовку в РФ.