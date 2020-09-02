Бывший президент Мали Ибрагим Бабукар Кейта оказался на больничной койке. 75-летнего политика срочно госпитализировали в частную клинику.
Напомним, что его свергли в результате военного переворота. Сначала мятежники держали бывшего главу государства в заложниках, пока он не отрёкся от поста и не распустил парламент. После этого его доставили в личную резиденцию в пригороде Бамако. Здание продолжали охранять военные мятежники.
В каком состоянии в больнице находится Бабукар Кейта, неизвестно. Потребуется ли ему госпитализация в зарубежные госпитали, не сообщается.
Мятеж произошёл в Мали 18 августа. Военные захватили власть, но готовы выполнять все международные договоры. На время переходного периода будет назначен новый президент, который может быть выбран как из числа военных, так и среди гражданских лиц.
Ранее "Правда.Ру" писала, что вину за мятеж в Мали возложили на Россию. Лидеры мятежа Садио Камара и Малик Диау перед организацией госпереворота якобы проходили подготовку в РФ.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.