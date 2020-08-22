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В военном мятеже в Мали обвинили Россию

Мир

В военном мятеже, который недавно произошел в Мали, обвинили Россию. Лидеры мятежа Садио Камара и Малик Диав перед организацией госпереворота якобы проходили подготовку в РФ.

Об этом сообщило американское издание Daily Beast.

"Эти двое провели много времени в России, и в течение нескольких дней после возвращения они легко и успешно совершили переворот. Это должно вам сказать, что они работали над этим переворотом в течение длительного времени", — сообщил изданию анонимный источник в армии Мали, который не принимал участия в мятеже.

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